«Дипломатический прорыв»: как зарубежные СМИ оценили встречу с Меланией Трамп

The Guardian также отметила отсутствие американского лидера на самой церемонии. По мнению журналистов, это выглядело примечательно, учитывая публичное стремление Трампа позиционировать себя как главного посредника в урегулировании конфликта. Газета пишет, что в этот раз именно первая леди оказалась в центре дипломатического внимания, тогда как ее супруг провел отдельные переговоры с российским представителем.