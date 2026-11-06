«Дипломатический прорыв»: как зарубежные СМИ оценили встречу с Меланией Трамп

«Дипломатический прорыв»: как зарубежные СМИ оценили встречу с Меланией ТрампПервая леди США приняла в Белом доме представителей России и Украины
- О реакции России и Украины
- Об отсутствии Трампа на встрече и его переговорах с РФ
- О результатах гуманитарной помощи в Алешках
- О перспективах дальнейших переговоров РФ и Украины
5 ноября первая леди США Мелания Трамп приняла в Белом доме представителей России и Украины. Встреча состоялась по итогам гуманитарной операции в Алешках Херсонской области, которая прошла с 27 октября по 1 ноября. С российской стороны присутствовали уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, от Киева – украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Как встречу Мелании Трамп и представителей РФ и Украины в Белом доме оценила зарубежная пресса – в материале «Ведомостей».
Благодарности от России и просьбы от Украины
The Guardian отметила, что Мелания Трамп приняла в Белом доме высокопоставленных представителей обеих стран, чтобы отметить достигнутое перемирие. При этом издание обратило внимание, что в Белом доме все были сосредоточены на чествовании первой леди, чья роль в посредничестве в достижении прекращения огня всячески хвалилась при каждом удобном случае.
По данным Assosiated Press, Дмитриев передал личную благодарность от президента России Владимира Путина и подарил рисунок от 11-летней девочки с надписью «I love Melania».
EFE сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский наградил Меланию орденом Княгини Ольги I степени, который был вручен на месте. Арахамия попросил ее «продолжать находить новые миссии и снижать напряженность».
Политический контекст: об отсутствии Трампа
Associated Press (AP) обратило внимание, что президент США Дональд Трамп встретился с Дмитриевым, но не провел отдельной встречи с прибывшими украинскими представителями. По информации AP, российский спецпредставитель присутствовал на мероприятии Мелании Трамп, после чего состоялась его отдельная встреча с американским президентом.
The Guardian также отметила отсутствие американского лидера на самой церемонии. По мнению журналистов, это выглядело примечательно, учитывая публичное стремление Трампа позиционировать себя как главного посредника в урегулировании конфликта. Газета пишет, что в этот раз именно первая леди оказалась в центре дипломатического внимания, тогда как ее супруг провел отдельные переговоры с российским представителем.
France Press (AFP) связывает встречу в Белом доме с заявлениями Трампа о возможном масштабном соглашении с Россией. «Это будет большое соглашение. Оно будет касаться не только Украины, возможно, даже всей Европы», – привело AFP слова президента США. Агентство отметило, что подобные заявления могут усилить опасения Украины и европейских государств относительно возможного сближения Вашингтона с Москвой и изменения американской политики в сфере европейской безопасности.
О результатах гуманитарной помощи в Алешках
Al Jazeera отмечает, что шестидневное перемирие стало одним из наиболее продолжительных локальных периодов прекращения огня между Россией и Украиной с начала конфликта.
Der Spiegel рассматривает гуманитарное перемирие как важный эпизод конфликта. Особое внимание журнал уделил оценкам украинских представителей. В частности, Арахамия назвал произошедшее крупнейшей деэскалацией с 2022 г.
О перспективах дальнейших переговоров РФ и Украины
AFP обратило внимание, что мероприятие состоялось накануне нового раунда переговоров в Абу-Даби с участием России, Украины и США. В материале отмечается, что Мелания Трамп призвала стороны не ограничиваться временным прекращением огня и использовать достигнутые договоренности для дальнейшего продвижения к миру. «Вместе мы можем создать нечто более прочное, чем временное прекращение огня», – привело издание слова первой леди.
France 24 отдельно цитирует слова Зеленского после мероприятия: «Когда Путин хочет остановить бои, они останавливаются». По данным издания, заявление косвенно указывает на то, что ключевая роль в прекращении огня принадлежит Москве, а не посредничеству первой леди.