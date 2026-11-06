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Главная / Бизнес /

Какие активы JTI в России передали во временное управление

В компании-производителе Winston и Camel заявили, что «анализируют ситуацию» в связи с указом президента
Валерия Кузьменко
Анна Киселева
Юрий Белинский / ИТАР-ТАСС
Юрий Белинский / ИТАР-ТАСС

Первой международной табачной компанией, чьи российские производственные активы были переданы во временное управление, стала Japan Tobacco International (JTI). В ее портфель входят бренды Winston, Camel, LD, «Русский стиль» и другие. 

Указом президента Владимира Путина от 5 ноября АО «Промышленные активы» получило в управление 100% долей в четырех обществах с ограниченной ответственностью:  «Петро», «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец» и «Крес Нева». Их конечными бенефициарами, по данным СПАРК, в разных долях являются JTI Investments Sarl и JT International Holding B.V., зарегистрированные в Швейцарии и Нидерландах соответственно (см. врез). 

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