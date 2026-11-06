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Главная / Бизнес /

Оператор «Турецкого потока» подал иск к «Нафтогазу Украины»

Инна Шульгина
Игорь Яшкин / ТАСС
Игорь Яшкин / ТАСС

Оператор трубопровода «Турецкий поток», компания South Stream Transport (Нидерланды) подала иск к «Нафтогазу Украины» и Gasunie Transport Services, владеющей и управляющей национальной газотранспортной системой Нидерландов. Это следует из картотеки Арбитражного суда Московской области.

Иск поступил 5 ноября. Заседание запланировано на 12:00 1 декабря. Основание иска не указано. В качестве третьего лица указан «Газпром».

Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), за девять месяцев Россия поставила в ЕС по «Турецкому потоку» 13,2 млрд куб. м, что на 1% больше показателя января – сентября 2025 г. Поставки из Великобритании в континентальную Европу выросли на 9% до 6,7 млрд куб. м, указывают аналитики Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Крупнейшим импортером в ЕС является Германия, на нее приходится 22% импорта.

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