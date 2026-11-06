Оператор «Турецкого потока» подал иск к «Нафтогазу Украины»

Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), за девять месяцев Россия поставила в ЕС по «Турецкому потоку» 13,2 млрд куб. м, что на 1% больше показателя января – сентября 2025 г. Поставки из Великобритании в континентальную Европу выросли на 9% до 6,7 млрд куб. м, указывают аналитики Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Крупнейшим импортером в ЕС является Германия, на нее приходится 22% импорта.