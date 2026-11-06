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Силы ПВО сбили 142 украинских беспилотника над регионами России

Инна Шульгина
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотника в небе над 10-ю регионами России и двумя морями. Об этом сообщает Минобороны.

Воздушные цели были поражены над территориями Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

С вечера 5 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Геленджика, столичного «Домодедово», Астрахани («Нариманово»), Краснодара («Пашковский»), Саратова («Гагарин»).

С 8:00 мск до 20:00 мск 5 ноября силы ПВО уничтожили 35 украинских БПЛА самолетного типа над Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областями, Краснодарским краем и Крымом, сообщало военное ведомство РФ.

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