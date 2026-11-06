СВР: представители ГУР Украины организуют курсы операторов дронов в Мали
Представители Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины организуют в африканских странах, в том числе в Мали, курсы подготовки операторов беспилотников. Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) России, передает «РИА Новости».
По данным ведомства, обучение включает управление дронами-камикадзе.
9 октября вице-президент комиссии по обороне Переходного совета Мали Фусейну Уаттара заявил о поддержке украинской разведкой вооруженных группировок, действующих в стране. По его словам, боевики, захватившие город Кидаль, получали помощь от украинских наемников.
17 июля замглавы МИД РФ Георгий Борисенко сообщил о присутствии украинских военных в ряде африканских стран. Он утверждал, что инструкторы по применению беспилотников работают в Мали и Ливии, а украинские наемники были замечены в Судане.
27 мая директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко обвинила украинские спецслужбы в поставках оружия и беспилотников вооруженным группировкам в Африке. По ее словам, представители Киева обучают боевиков использованию дронов и помогают координировать их действия.