ТАСС: штабы РФ и Мали с апреля готовили освобождение Кидаля

8 октября Африканский корпус ВС РФ сообщил о контроле над Кидалем. По данным корпуса, в ходе операции объединенная союзная группировка преодолела более 450 км от города Гао по сложной местности с заминированными участками и тяжелым рельефом. В корпусе назвали возвращение города важным политическим событием для Мали, так как он является одним из символов государственности на севере страны. Операция проводилась с 1 по 7 октября при поддержке GATIA.