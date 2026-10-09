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ТАСС: штабы РФ и Мали с апреля готовили освобождение Кидаля

Инна Шульгина

Штабы Африканского корпуса Вооруженных сил (ВС) России и ВС Мали с апреля разрабатывали план освобождения города Кидаль от террористов. Решение оставить город в конце апреля 2026 г. было продиктовано стратегическими соображениями и стремлением сберечь жизни военнослужащих, сообщил вице-президент комиссии по обороне Переходного совета Мали Фусейну Уаттара ТАСС.

По его словам, завладевшие городом коалиции террористов FLA и JNIM получали финансирование и вооружение от «колониальных держав» и поддержку украинских наемников, в том числе со стороны украинской военной разведки. С того дня велась подготовка операций по полному уничтожению террористов.

8 октября Африканский корпус ВС РФ сообщил о контроле над Кидалем. По данным корпуса, в ходе операции объединенная союзная группировка преодолела более 450 км от города Гао по сложной местности с заминированными участками и тяжелым рельефом. В корпусе назвали возвращение города важным политическим событием для Мали, так как он является одним из символов государственности на севере страны. Операция проводилась с 1 по 7 октября при поддержке GATIA.

С апреля Кидаль находился под контролем коалиции террористов FLA и JNIM. Обе структуры связаны с террористической организацией «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ). ВС Мали и подразделения Африканского корпуса проводили захват основного опорного пункта. Одновременно с этим штурмовые подразделения вошли в Кидаль сразу с нескольких сторон, что не позволило противнику организовать сопротивление.

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