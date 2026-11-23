В Пермском крае от удара БПЛА погиб человек, двое ранены
Один человек погиб, еще двое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Пермский край. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
По его словам, пострадавшие получили легкие осколочные ранения, им была оказана вся необходимая медицинская помощь.
На месте продолжают работать оперативные службы, которые устраняют последствия атаки, уточнил Махонин. Повреждения также получили несколько объектов на промышленных площадках.
Всего над территорией Пермского края было уничтожено 56 БПЛА.
До этого Махонин сообщил о повреждении промышленного объекта. Он говорил, что силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку БПЛА.
За ночь силы ПВО ликвидировали 192 украинских беспилотника над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Пермского края, Татарстаном, Башкирией и Крымом.