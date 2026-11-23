Солнечная активность снизилась до нуля
Солнечная активность снизилась до нулевого уровня. За последние двое суток на звезде не произошло ни одной вспышки категории C и выше. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
При этом специалисты считают, что затишье вряд ли продлится долго. Солнце по-прежнему находится на достаточно высокой стадии цикла активности, поэтому вспышки могут возобновиться.
8 ноября в Лаборатории ИКИ РАН сообщили, что Солнце повторило рекорд ХХI в. по количеству суточных вспышек 7 ноября. Накануне ученые зафиксировали 29 вспышек. «До этого ровно такое же число вспышек, 29, было зарегистрировано 5 мая 2022 г. и 10 декабря 2024 г.», – отметили в сообщении. В лаборатории добавили, что уникальной особенностью вчерашнего дня является то, что все вспышки были зарегистрированы в одной группе пятен с номером 4566, сейчас располагающейся в центре солнечного диска. В прошлые рекорды вспышки были произведены несколькими активными центрами.
5 ноября ученые сообщили, что зафиксировали сильнейшую с начала октября вспышку на Солнце. Вспышка класса M3.6 произошла в группе пятен под номером 4566. Как поясняли в лаборатории, она имеет небольшую площадь, но относится к высшему классу сложности, поэтому ученые не исключают новых взрывов.