8 ноября в Лаборатории ИКИ РАН сообщили, что Солнце повторило рекорд ХХI в. по количеству суточных вспышек 7 ноября. Накануне ученые зафиксировали 29 вспышек. «До этого ровно такое же число вспышек, 29, было зарегистрировано 5 мая 2022 г. и 10 декабря 2024 г.», – отметили в сообщении. В лаборатории добавили, что уникальной особенностью вчерашнего дня является то, что все вспышки были зарегистрированы в одной группе пятен с номером 4566, сейчас располагающейся в центре солнечного диска. В прошлые рекорды вспышки были произведены несколькими активными центрами.