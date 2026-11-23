Европа израсходовала 13% летних запасов газа с начала отопительного сезона
Европа с начала отопительного сезона израсходовала около 13% газа, закачанного летом. Отопительный сезон начался 28 октября, пишет ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).
По данным агентства, за 25 дней нетто-отбор из подземных хранилищ достиг 6,5 млрд куб. м – на 40% выше среднего за пять лет, но ниже показателей сезонов 2022–2023 гг. и 2024–2025 гг.
Европа начала сезон с рекордно низкими запасами: после пика заполнения 74,96% прошло более трех недель, суммарный отбор на 32% превышает средний за пять лет. С 1 по 21 ноября накопленный отбор достиг 6,5 млрд куб. м, но уступает 2016 и 2024 гг. из-за относительно теплой погоды. На этой неделе в регионе ожидаются зимние температуры.
На 21 ноября хранилища Евросоюза (ЕС) заполнены на 69,17% – на 17,67 п. п. ниже среднего за пять лет. Годом ранее показатель составлял 79,5%. В хранилищах около 75,8 млрд куб. м газа – на 12,1 млрд куб. м меньше прошлого года и минимум с 2013 г. Еврокомиссия требовала заполнения на 90% к 1 декабря с возможностью гибкости до 80% в сложных условиях, но Европе не удалось достичь и этого показателя.
В январе Совет ЕС официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ). Импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.