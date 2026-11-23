На 21 ноября хранилища Евросоюза (ЕС) заполнены на 69,17% – на 17,67 п. п. ниже среднего за пять лет. Годом ранее показатель составлял 79,5%. В хранилищах около 75,8 млрд куб. м газа – на 12,1 млрд куб. м меньше прошлого года и минимум с 2013 г. Еврокомиссия требовала заполнения на 90% к 1 декабря с возможностью гибкости до 80% в сложных условиях, но Европе не удалось достичь и этого показателя.