Краснов: базовые юридические принципы часто приносят в жертву политике
Базовые юридические принципы нередко приносятся в жертву политической конъюнктуре. Решения выносятся не по праву, а по неким «правилам», и доверие крупного бизнеса к этим институтам снижается, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов «Ведомостям».
По его словам, исторически в юридическом сообществе доминировал тезис о безупречности западных арбитражей, но сейчас можно сказать, что их «независимый» статус оказался фикцией. Вместе с тем, в России судебный процесс перестает быть жестко привязанным к физическому присутствию благодаря электронному документообороту, дистанционному участию посредством веб-конференций и интеграции с государственными цифровыми сервисами.
«В Верховном суде России совершенствуется институт судебного примирения, который позволит сторонам достигать мира в кратчайшие сроки под контролем суда. Внедряются технологии искусственного интеллекта как вспомогательного инструмента правосудия», – рассказал Краснов.
Председатель Верховного суда отметил, что все это значительно ускоряет судопроизводство, повышает его эффективность, качество и привлекательность отечественной юрисдикции в целом.
В конце октября Краснов заявлял ТАСС, что в среднесрочной перспективе доступ к судебным ИИ-сервисам будет предоставлен всем судам России. Это предусмотрено календарным планом внедрения технологий. Искусственный интеллект поэтапно внедряется в работу судов в пилотном режиме уже более чем в 20 регионах России, среди которых Москва, Амурская, Московская и Вологодская области. Имеется в виду апробация конкретных инструментов, проверка их надежности и последующее применение при одновременном обязательном обучении судей.