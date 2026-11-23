В конце октября Краснов заявлял ТАСС, что в среднесрочной перспективе доступ к судебным ИИ-сервисам будет предоставлен всем судам России. Это предусмотрено календарным планом внедрения технологий. Искусственный интеллект поэтапно внедряется в работу судов в пилотном режиме уже более чем в 20 регионах России, среди которых Москва, Амурская, Московская и Вологодская области. Имеется в виду апробация конкретных инструментов, проверка их надежности и последующее применение при одновременном обязательном обучении судей.