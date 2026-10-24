Краснов: все суды РФ получат доступ к ИИ-сервисам в среднесрочной перспективе

Краснов подчеркнул, что направления уже определены. Среди них – поиск и анализ судебной практики и правовых позиций Верховного суда России, выявление в судебных документах противоречий и ошибок, автоматизация протоколирования судебных заседаний. По его словам, речь идет о технической помощи судье, чтобы сэкономить время и сделать процесс более открытым, эффективным и справедливым.