Краснов: все суды РФ получат доступ к ИИ-сервисам в среднесрочной перспективе

Краснов: все суды РФ получат доступ к ИИ-сервисам в среднесрочной перспективеВ пилотном режиме систему внедряют более чем в 20 регионах России
В среднесрочной перспективе доступ к судебным ИИ-сервисам будет предоставлен всем судам России, это предусмотрено календарным планом внедрения технологий. Об этом ТАСС сообщил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов во время своего визита в Китай, посвященного обмену опытом внедрения ИИ-технологий в работу судов.
По словам Краснова, искусственный интеллект поэтапно внедряется в работу судов в пилотном режиме уже более чем в 20 регионах России, среди которых Москва, Амурская, Московская и Вологодская области. Речь идет об апробации конкретных инструментов, проверке их надежности и последующем применении при одновременном обязательном обучении судей.
Краснов подчеркнул, что направления уже определены. Среди них – поиск и анализ судебной практики и правовых позиций Верховного суда России, выявление в судебных документах противоречий и ошибок, автоматизация протоколирования судебных заседаний. По его словам, речь идет о технической помощи судье, чтобы сэкономить время и сделать процесс более открытым, эффективным и справедливым.
Председатель Верховсного суда, говоря о принципах работы судебных ИИ-сервисов, подчеркнул, что главное условие – проверяемость каждого результата применения ИИ, при этом оценка доказательств и окончательное решение всегда остаются за судьей.
В сентябре 2026 г. Краснов утвердил Концепцию внедрения ИИ в судебную деятельность, где заложены гарантии прав и свобод человека при использовании нейросетей.
22 октября председатель Верховного суда на встрече с главой минюста КНР Хэ Жуном предложил обмениваться опытом внедрения ИИ в юстиции, отметив достижения китайского ведомства в сфере электронных систем для круглосуточного оказания юридических услуг.
В апреле министр юстиции Константин Чуйченко заявлял, что ведомство занимается разработкой oсновных требований к ИИ, который будет использoваться при проведении правoвой и антикоррупционной экспертиз ведомственных актов. Министр назвал интеграцию искусственного интеллекта в процесс нoрмотворчества перспективным направлением.