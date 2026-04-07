Минюст интегрирует ИИ в процесс нормотворчества
Минюст России занимается разработкой основных требований к искусственному интеллекту, который будет использоваться при проведении правовой и антикоррупционной экспертиз ведомственных актов. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко на коллегии министерства.
Министр назвал интеграцию искусственного интеллекта в процесс нормотворчества перспективным направлением.
«Отдельно подчеркну, что искусственный интеллект мы рассматриваем исключительно как удобный инструмент, который позволит оптимизировать работу. Но решение остается безусловно за юристом – человеком», – добавил Чуйченко.
6 апреля президент России Владимир Путин поручил обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в медицинскую практику. ИИ, в частности, нужен для автоматизации процессов анализа данных и результатов лабораторных исследований.