Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Баннер заглушка
Общество

Минюст интегрирует ИИ в процесс нормотворчества

Минюст России занимается разработкой основных требований к искусственному интеллекту, который будет использоваться при проведении правовой и антикоррупционной экспертиз ведомственных актов. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко на коллегии министерства.

Министр назвал интеграцию искусственного интеллекта в процесс нормотворчества перспективным направлением.

«Отдельно подчеркну, что искусственный интеллект мы рассматриваем исключительно как удобный инструмент, который позволит оптимизировать работу. Но решение остается безусловно за юристом – человеком», – добавил Чуйченко.

6 апреля президент России Владимир Путин поручил обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в медицинскую практику. ИИ, в частности, нужен для автоматизации процессов анализа данных и результатов лабораторных исследований.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте