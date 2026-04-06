Путин поручил внедрить ИИ в медицинскую практику
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в медицинскую практику. Список поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 18 февраля, опубликован на сайте Кремля.
Внедрение ИИ, в том числе, требуется для автоматизации процессов анализа данных и результатов лабораторных исследований. Поручение дано кабмину России совместно с исполнительными органами субъектов РФ при участии правительства Москвы.
Ответственным за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов. Глава государства ожидает доклад по реализации поручения до 1 июня 2026 г., затем – один раз в полгода.
В ноябре 2025 г. «Ведомости» писали со ссылкой на статью «Внедрение технологий искусственного интеллекта в здравоохранении России: итоги 2024 г.», что объем инвестиций в системы ИИ для здравоохранения достиг 4,7 млрд руб. в 2018–2024 гг. Государственные вложения обеспечили 69% от всего финансирования, или 3,3 млрд руб.