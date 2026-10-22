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Главная / Политика /

Краснов предложил минюсту Китая обмениваться опытом внедрения ИИ в юстиции

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на встрече с министром юстиции КНР Хэ Жун предложил обмениваться опытом внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в сфере юстиции. Он отметил наработки китайского ведомства по электронным системам для круглосуточного предоставления юридических услуг.

Краснов напомнил, что в сентябре 2026 г. утвердил Концепцию внедрения ИИ в судебную деятельность, где заложены гарантии прав и свобод человека при использовании нейросетей.

«Предлагаю наращивать обмен знаниями, опытом и профессиональными практиками российских и китайских специалистов в данной сфере», – сказал Краснов (цитата по «РИА Новости»).

В апреле министр юстиции Константин Чуйченко заявлял, что ведомство занимается разработкой oсновных требований к ИИ, который будет использoваться при проведении правoвой и антикоррупционной экспертиз ведомственных актов. Министр назвал интеграцию искусственного интеллекта в процесс нoрмотворчества перспективным направлением.

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