Краснов предложил минюсту Китая обмениваться опытом внедрения ИИ в юстиции
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на встрече с министром юстиции КНР Хэ Жун предложил обмениваться опытом внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в сфере юстиции. Он отметил наработки китайского ведомства по электронным системам для круглосуточного предоставления юридических услуг.
Краснов напомнил, что в сентябре 2026 г. утвердил Концепцию внедрения ИИ в судебную деятельность, где заложены гарантии прав и свобод человека при использовании нейросетей.
«Предлагаю наращивать обмен знаниями, опытом и профессиональными практиками российских и китайских специалистов в данной сфере», – сказал Краснов (цитата по «РИА Новости»).
В апреле министр юстиции Константин Чуйченко заявлял, что ведомство занимается разработкой oсновных требований к ИИ, который будет использoваться при проведении правoвой и антикоррупционной экспертиз ведомственных актов. Министр назвал интеграцию искусственного интеллекта в процесс нoрмотворчества перспективным направлением.