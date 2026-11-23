«Иранские лидеры считают демократов слабыми, неэффективными и разрушающими страну, но я не позволю этому случиться! И демократы, и Иран изо всех сил боролись за то, чтобы цены на нефть оставались высокими как можно дольше, и после выборов цена на нефть упала на рекордный уровень. Жаль, что избиратели не поняли этого до того, как нажали на курок, но все выборы были очень «странными», – сказал Трамп.