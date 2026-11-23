Трамп заявил о возросшей активности иранских атак
За последнюю неделю Иран запустил больше дронов и ракет, чем когда-либо за последний год. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial, связав возросшую интенсивность атак с победой демократов на промежуточных выборах 3 ноября.
По его словам, иранские ракеты и беспилотники были сбиты и не причинили ущерба.
«Иранские лидеры считают демократов слабыми, неэффективными и разрушающими страну, но я не позволю этому случиться! И демократы, и Иран изо всех сил боролись за то, чтобы цены на нефть оставались высокими как можно дольше, и после выборов цена на нефть упала на рекордный уровень. Жаль, что избиратели не поняли этого до того, как нажали на курок, но все выборы были очень «странными», – сказал Трамп.
22 ноября американский лидер заявил Fox News, что склонен отдать приказ о нанесении новых ударов по Ирану после Нового года, если стороны не достигнут соглашения. Он назвал продолжающиеся дипломатические переговоры с Тегераном бессмысленными.