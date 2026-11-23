МВД: мошенники крадут деньги через ИИ-приложение для редактирования фото
Дистанционные мошенники распространяют в популярной соцсети рекламу ИИ-приложения для редактирования фотографий. После установки аферисты получают доступ к устройству и похищают деньги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
По данным полиции, мошенники предлагают скачать по ссылке приложение, которое с помощью искусственного интеллекта поможет обработать личный фотоархив. Жертва переходит по ссылке и устанавливает файл с расширением APK. После установки и перезапуска смартфона злоумышленники получают удаленный доступ к устройству и похищают накопления. В ведомстве подчеркнули, что скачивать программы нужно только из официальных магазинов.
18 ноября «РИА Новости» сообщало, что мошенники рассылают в Telegram поддельные сообщения якобы от службы поддержки. Они не отображаются на других устройствах и не позволяют сделать скриншот. Такие особенности указывают на использование секретного чата. Для подтверждения личности требуется перейти по ссылке, которая внешне начинается с официального адреса Telegram. На поддельной странице просят ввести номер телефона, а затем код авторизации, поступающий непосредственно в Telegram. Передача этих данных позволяет преступникам завладеть аккаунтом.