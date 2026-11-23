18 ноября «РИА Новости» сообщало, что мошенники рассылают в Telegram поддельные сообщения якобы от службы поддержки. Они не отображаются на других устройствах и не позволяют сделать скриншот. Такие особенности указывают на использование секретного чата. Для подтверждения личности требуется перейти по ссылке, которая внешне начинается с официального адреса Telegram. На поддельной странице просят ввести номер телефона, а затем код авторизации, поступающий непосредственно в Telegram. Передача этих данных позволяет преступникам завладеть аккаунтом.