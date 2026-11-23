Dawn: премьер Пакистана 30 ноября приедет в Россию с трехдневным визитом
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прибудет в Россию 30 ноября с официальным трехдневным визитом. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на источник в канцелярии главы правительства.
По данным издания, поездка направлена на укрепление двусторонних отношений. Стороны также намерены заключить соглашения в сферах энергетики и инвестиций.
В ходе визита Шариф планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы безопасности, торговли и энергетического сотрудничества.
Прошлый визит Шарифа в Москву был анонсирован в мае. Посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи сообщил о договоренности России и Пакистана об упрощении визового режима для граждан обеих стран. Помимо этого, стороны были намерены заключить пакет двусторонних документов, включая соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и новое пятилетнее соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Посол также рассказал о планах подписать договоренности по российским инвестициям в медицинский и промышленный секторы Пакистана. Отдельной темой переговоров стало углубление экономической интеграции.
В марте 2026 г. в Москве прошел Российско-пакистанский деловой форум, где РФ и Пакистан обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества в промышленности и агросфере.