Прошлый визит Шарифа в Москву был анонсирован в мае. Посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи сообщил о договоренности России и Пакистана об упрощении визового режима для граждан обеих стран. Помимо этого, стороны были намерены заключить пакет двусторонних документов, включая соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и новое пятилетнее соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Посол также рассказал о планах подписать договоренности по российским инвестициям в медицинский и промышленный секторы Пакистана. Отдельной темой переговоров стало углубление экономической интеграции.