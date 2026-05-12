Посол Пакистана анонсировал взаимное упрощение визового режима с Россией
«Мы подпишем соглашение об упрощении выдачи виз гражданам обеих стран», – сообщил дипломат. Помимо этого, стороны намерены заключить пакет двусторонних документов, включая соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и новое пятилетнее соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Посол также рассказал о планах подписать договоренности по российским инвестициям в медицинский и промышленный секторы Пакистана.
Отдельной темой переговоров станет углубление экономической интеграции. «Мы также уже начали переговоры о присоединении к Евразийскому экономическому союзу в рамках соглашения о свободной торговле», – сказал Тирмизи. По его словам, предстоящие переговоры охватят региональную, двустороннюю и международную повестку.
В начале сентября 2025 г. на полях саммита в Пекине президент РФ Владимир Путин и премьер Пакистана Шахбаз Шариф обсудили рост двустороннего товарооборота, отметив увеличение взаимной торговли в 2024 г. А в марте 2026 г. в Москве прошел Российско-пакистанский деловой форум, где обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в промышленности и агросфере.