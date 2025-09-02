Путин: Москва дорожит отношениями с Пакистаном

Переговоры прошли во время визита Путина в Китай. До этого российский президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Делегация России на той встрече была одной из самых представительных: в ней участвовали глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и другие.