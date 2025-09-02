Путин: Москва дорожит отношениями с Пакистаном
В Пекине завершилась встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Российский лидер подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Исламабадом.
Путин отметил снижение товарооборота между странами, добавив, что это открывает возможности для совместной работы над его ростом. Он также напомнил о сотрудничестве России и Пакистана на международных площадках и пригласил Шарифа посетить Москву.
Премьер Пакистана, в свою очередь, обратил внимание на ощутимый рост торговли в 2024 г.
«Мы импортировали нефть из Российской Федерации, что вылилось в увеличение двустороннего товарооборота», – сказал Шариф, отметив, что отношения государств улучшаются на протяжении последних лет.
Переговоры прошли во время визита Путина в Китай. До этого российский президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Делегация России на той встрече была одной из самых представительных: в ней участвовали глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и другие.