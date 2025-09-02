Как проходят переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Как проходят переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в ПекинеПосле встречи в составе делегаций стартовала беседа двух лидеров по международной повестке
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в составе делегаций 2 сентября провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине, а после продолжили беседу в резиденции «Чжуннаньхай».
«Мой давний друг, я очень рад вновь видеть вас в Пекине», – поприветствовал Путина Си в Доме народных собраний. Накануне оба лидера участвовали в саммите ШОС, а 3 сентября они примут участие вместе с другими главами государств в торжественных мероприятиях к 80-летию победы во Второй мировой войне и разгроме милитаристской Японии.
В мае Си был главным гостем на параде победы в честь 80-летия победы в Великой отечественной войне. Си отметил, что стало традицией участвовать в торжественных мероприятиях в Москве и Пекине. По его словам, это показывает ответственность Китая и России «как основных стран – победительниц во Второй мировой войне» и постоянных членов Совбеза ООН, а также решимость двух стран в отстаивании итогов Второй мировой войны.
Отношения Китая и России «выдержали испытания международной конъюнктурой», являются образцом добрососедства и дружбы, подчеркнул Си. «Мы готовы с вами вместе поддерживать друг друга в национальном развитии, процветании, непоколебимо защищать международную справедливость, равенство, продвигать формирование более справедливой, рациональной системы глобального управления», – сказал лидер КНР.
Путин поблагодарил Си за теплый прием в Китае. Отношения между Россией и Китаем находятся на «беспрецедентно высоком уровне», сказал президент. «Наше решение, как и десять лет назад, в 2015 г., совместно отметить в Москве и в Пекине юбилей Великой Победы имеет особое значение. Это дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны, подтверждение ключевой роли наших стран в достижении победы на европейском и азиатском театрах военных действий, свидетельство общей готовности отстаивать историческую правду и справедливость», – заявил Путин, также сделав акцент на праздновании 80-летия победы в войне. По его словам, в России помнят, как проходило взаимодействие с Китаем в 1930-е гг. и в 1945 г. И «память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твёрдость в защите общих интересов» легли в основу нынешнего сотрудничества между странами, сказал он.
После этого переговоры закрыли для СМИ.
Российская делегация на переговорах с Си была самой представительной из всех двусторонних встреч, которые уже провел Путин в Китае. С российской стороны в ней участвовали многие члены правительства, в том числе глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и многие другие. От администрации президента (АП) были помощник Путина Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, замглавы АП Максим Орешкин. Также в российской делегации председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, предправления ПАО Сбербанк Герман Греф, предправления ПАО Банк «ВТБ» Андрей Костин, предправления ПАО «Газпром» Алексей Миллер», предправления ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, предправления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, бизнесмены Андрей Гурьев, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, Виктор Линник и другие.
Уже после российско-китайских переговоров Путин и Си начали беседу за чаем в резиденции «Чжуннаньхай». Это традиционный формат, в этот раз к российскому президенту присоединились Лавров, Белоусов, Ушаков и Орешкин. Ушаков рассказывал, что на этой встрече подробно обсудят итоги переговоров России и США, которые прошли 15 августа на Аляске. Также на ней поговорят про «глобальные и региональные проблемы», конфликт на Украине, Ближнем Востоке и других темах. Затем у Путина в резиденции «Дяоюйтай» запланированы двусторонние встречи, в том числе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, президентом Сербии Александром Вучичем, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
До российско-китайских переговоров состоялась седьмая трехсторонняя встреча лидеров Китая, России и Монголии. По итогам этих переговоров «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Об этом сообщил Алексей Миллер «На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран – России, Китая и Монголии - сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток"», – сказал Миллер. Он заявил, что из России в Монголию поставки будут осуществляться в течение 30 лет, их объем – 50 млрд куб. м в год. Было достигнуто соглашение об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год. Также Россия и Китай договорились об увеличении поставок по дальневосточному маршруту (первоначальный объем поставок – 10 млрд куб. м в год), сказал глава «Газпрома».