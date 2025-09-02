Как проходят переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине

До российско-китайских переговоров состоялась седьмая трехсторонняя встреча лидеров Китая, России и Монголии. По итогам этих переговоров «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Об этом сообщил Алексей Миллер «На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран – России, Китая и Монголии - сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток"», – сказал Миллер. Он заявил, что из России в Монголию поставки будут осуществляться в течение 30 лет, их объем – 50 млрд куб. м в год. Было достигнуто соглашение об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год. Также Россия и Китай договорились об увеличении поставок по дальневосточному маршруту (первоначальный объем поставок – 10 млрд куб. м в год), сказал глава «Газпрома».