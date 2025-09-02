В Китае началась встреча Путина с лидерами Китая и Монголии

В Китае началась встреча Путина с лидерами Китая и МонголииВстреча глав государств в таком формате стала седьмой
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух начали встречу в Пекине.
Беседа лидеров проходит в Доме народных собраний. Встреча глав государств в таком формате стала седьмой.
Си Цзиньпин заявил, что под руководством лидеров России, Монголии и Китая продолжает углубляться торгово-экономическое, технологическое и культурное сотрудничество между тремя странами. Он подчеркнул, что Китай высоко ценит трехсторонние проекты с участием КНР, России и Монголии. Лидер КНР подтвердил готовность Пекина укреплять политическое взаимодоверие между странами.
Путин выразил благодарность председателю КНР и китайским друзьям за гостеприимство и организацию трехсторонней встречи. Он подчеркнул, что данная инициатива принадлежит китайской стороне.
Президент России заявил о стремлении страны к всестороннему развитию взаимовыгодных и равноправных отношений как с Китаем, так и с Монголией. Он отметил важность дополнения двустороннего сотрудничества трехсторонним форматом взаимодействия.
Путин обратил внимание на общность трех стран, их заинтересованность в развитии политических, экономических и гуманитарных связей, а также давние традиции дружбы между народами. Он выразил уверенность, что предстоящие переговоры будут открытыми и содержательными, и позволят обсудить перспективы трехстороннего сотрудничества.
29 августа помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщал, что в последний раз саммит трех лидеров проводился в 2022 г. «на полях» заседания совета глав государств ШОС в узбекском Самарканде.
31 августа в Тяньцзине начался ежегодный саммит стран ШОС. На нем присутствовал и Путин до 1 сентября. Его официальный визит в Китай продлится до 3 сентября.