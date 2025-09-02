Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Китае началась встреча Путина с лидерами Китая и Монголии

Встреча глав государств в таком формате стала седьмой
Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух начали встречу в Пекине.

Беседа лидеров проходит в Доме народных собраний. Встреча глав государств в таком формате стала седьмой.

Си Цзиньпин заявил, что под руководством лидеров России, Монголии и Китая продолжает углубляться торгово-экономическое, технологическое и культурное сотрудничество между тремя странами. Он подчеркнул, что Китай высоко ценит трехсторонние проекты с участием КНР, России и Монголии. Лидер КНР подтвердил готовность Пекина укреплять политическое взаимодоверие между странами.

Путин выразил благодарность председателю КНР и китайским друзьям за гостеприимство и организацию трехсторонней встречи. Он подчеркнул, что данная инициатива принадлежит китайской стороне.

Президент России заявил о стремлении страны к всестороннему развитию взаимовыгодных и равноправных отношений как с Китаем, так и с Монголией. Он отметил важность дополнения двустороннего сотрудничества трехсторонним форматом взаимодействия.

Путин обратил внимание на общность трех стран, их заинтересованность в развитии политических, экономических и гуманитарных связей, а также давние традиции дружбы между народами. Он выразил уверенность, что предстоящие переговоры будут открытыми и содержательными, и позволят обсудить перспективы трехстороннего сотрудничества.

29 августа помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщал, что в последний раз саммит трех лидеров проводился в 2022 г. «на полях» заседания совета глав государств ШОС в узбекском Самарканде.

31 августа в Тяньцзине начался ежегодный саммит стран ШОС. На нем присутствовал и Путин до 1 сентября. Его официальный визит в Китай продлится до 3 сентября.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных