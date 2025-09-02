В Китае началась встреча Путина с лидерами Китая и Монголии

Путин обратил внимание на общность трех стран, их заинтересованность в развитии политических, экономических и гуманитарных связей, а также давние традиции дружбы между народами. Он выразил уверенность, что предстоящие переговоры будут открытыми и содержательными, и позволят обсудить перспективы трехстороннего сотрудничества.