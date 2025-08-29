Как пройдет четырехдневное турне Владимира Путина

Как пройдет четырехдневное турне Владимира ПутинаОн проведет встречи с мировыми лидерами в КНР, включая Си Цзиньпина, а потом приедет на форум во Владивосток
Президент России Владимир Путин 31 августа отправится в четырехдневное турне, в ходе которого посетит в Китае саммит ШОС, примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию окончания Второй мировой войны, а затем направится во Владивосток. Там он выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума. Об этом на встрече с журналистами рассказал помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
Саммит ШОС в китайском Тяньцзине
Глава государства проведет в КНР четыре дня – с 31 августа по 4 сентября. За это время он посетит два китайских города: Тяньцзинь и Пекин.
В первом городе запланирован саммит глав государств-членов ШОС. Он продлится 1 сентября. Первым мероприятием, которое состоится уже вечером 31 августа, будет торжественный прием. В нем примут участие непосредственно руководители стран-членов, а также руководители государств-участников формата ШОС+. По словам Ушакова, на обеде будут также присутствовать главы некоторых международных организаций, включая ООН и организаций, работающих на евроазиатском направлении.
1 сентября стартует официальная программа саммита, который начнется с общей фотографии. Затем лидеры проведут заседание совета глав государств. Они обсудят вопросы укрепления объединения, политику, безопасность, экономику и гуманитарные связи. На утверждение лидеров будет представлено порядка 20 документов.
Среди центральных документов: декларация совета глав государств, стратегия развития организации до 2035 г., создание универсального центра по противодействию угрозам безопасности (будет располагаться в столице Узбекистана Ташкенте), а также антитеррористического центра ШОС (будет располагаться в столице Таджикистана Душанбе).
По словам Ушакова, ожидается решение по предоставлению Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу.
Далее по программе мероприятий саммита запланирована встреча в формате ШОС+. Среди приглашенных будут Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркменистан и Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
По окончании переговоров в рамках ШОС+, уточнил Ушаков, у Путина запланировано более 10 двусторонних встреч, хотя помощник главы государства не исключил, что могут быть и дополнительные встречи. Из запланированных, одна будет с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В частности ледеры обсудят подробности планирующегося на декабрь визита Путина в Индию.
После Моди Путин планирует провести переговоры с президентом Туркции Реджепом Эрдоганом. Ушаков отметил, что лидеры обсудят как вопросы двустороннего сотрудничества, так и международные темы, включая Украину. «Турция играет важную роль в усилиях по поиску политико-дипломатического решения украинского конфликта», – сказал Ушаков. Также стороны затронут ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
В тот же день запланирована встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. После этого также запланирован «ряд коротких контактов "на ногах"», включая встречи с премьер-министрами Комбоджи Хуном Манете и Непала Кхадга Прасад Шарма Оли.
По завершении всей программы ШОС Путин поедет в Пекин. Не исключен вариант путешествия поездом.
Но до начала программы официального двустороннего визита, Путин примет участие в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Это будет седьмое мероприятие в таком формате. В последний раз саммит трех лидеров проводился в 2022 г. «на полях» заседания совета глав государств ШОС в узбекском Самарканде.
Официальный визит в КНР
В ходе уже официальной программы двустороннего визита в КНР, который стартует 2 сентября, первым делом состоятся переговоры глав двух государств (Путина и Си) в расширенном составе. Российская делегация включает трех вице-премьеров: Дмитрия Чернышенко, Дениса Мантурова и Александра Новака. Администрацию президента представят Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник главы государства Максим Орешкин.
На расширенной встрече будут также присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр спорта Михаил Дегтярев, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Кроме того, там будут главы ряда федеральных служб, госкорпораций и несколько представителей крупного бизнеса. По словам Ушакова, в этот список входят директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, директор «Росатома» Алексей Лихачев, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, бизнесмен Андрей Гурьев, Олег Дерипаска, главный исполнительный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, главный исполнительный директор ПАО «Роснефть» Игорь Сечин, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко, председатель федерального политсовета партии «Новые люди» Борис Титов, председатель ПАО «Промсвязьбанка» Петр Фрадков, главный исполнительный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.
Ушаков уточнил, что предполагается подписать три соглашения по линии «Газпром» – «Китайская национальная нефтегазовая корпорация», а также еще 20 соглашений, часть из которых пока прорабатывается.
Далее состоится беседа Путина и Си «за чашкой чая» в узком составе один + четыре. Вместе с президентом в ней будут участвовать Лавров, Белоусов, Ушаков и Орешкин. После этого состоится официальный завтрак.
Лидеры обсудят итоги переговоров российского лидера с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись 15 августа на Аляске. Кроме того, планируется обсуждение глобальных и региональных проблем. Лидеры также дадут оценку текущей обстановке вокруг Украины. Они затронут тему Ближнего Востока, саммит АТЭС в Корее. «Многие сюжеты будут обсуждены», – подчеркнул Ушаков.
Ожидается, что президент даст интервью китайскому агентству «Синьхуа».
После завершения официального визита и контактов с Си Путин проведет двусторонние встречи с президентами Пакистана и Сербии Гуламом Исхак Ханом и Александром Вучичем. С последним Путин обсудит вопросы российско-сербского взаимодействия, а также ситуацию вокруг Косово и Республики Сербской. Потом запланирована встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Парад и обсуждения
3 сентября Путин будет главным гостем на праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. На параде он будет сидеть по правую руку от Си. Всего на параде будут главы 26 государств, руководители международных организаций, ветераны и родственники тех, кто внес вклад в победу над Японией. Например, от России приглашены родственники маршала СССР Александра Василевского.
Потом будет торжественный прием, после которого снова пойдут двусторонние встречи: с президентами Конго Дени Сассу-Нгессо и Вьетнама – Лыонгом Кыонгом. Ушаков уточнил, что могут быть и другие встречи. На вопрос журналистов о возможной встрече Путина с председателем госсовета КНДР Ким Чен Ыном Ушаков ответил, что такая вероятность есть и что стороны прорабатывают возможность этой двусторонней встречи. Кроме того, Ушаков уточнил, что не запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Не знаю, специально по встрече не договаривались», – сказал Ушаков.
Что касается вопроса о возможности присутствия в Пекине Трампа, Ушаков сказал, что американского лидера нет среди тех, кто примет участие в торжественных мероприятиях.
Обратно в Россию
4 сентября Путин прилетит во Владивосток и примет участие в ВЭФ, где будут присутствовать представители 70 стран. «На полях» мероприятия пройдут бизнес-диалоги Россия-АСЕАН, Россия-Индия, Россия-Китай и Россия-Тайланд. А уже 5 сентября Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ. Вместе с ним среди выступающих будут премьер-министры Лаоса Сонексай Сипхандон, Монголии – Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК компартии Китая и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. За день до пленарки, 4 сентября, Путин планирует встретится с каждым из трех гостей.
Визит Путина в Китай так же важен, как и визит Си на парад Победы в Москве, говорит научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев. «Это сверка часов по вопросам двусторонних отношений, в рамках которой происходит доверительная беседа по всем важным вопросам», – подчеркнул эксперт. По его словам, все мероприятие в целом показывает две вещи. Во-первых, Россия не изолирована на международном уровне. Во-вторых, эта поездка вписывается в стратегию России и КНР по продвижению многополярности, а также способствует продолжительному укреплению отношений между двумя странами.