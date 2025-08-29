Как пройдет четырехдневное турне Владимира Путина

Потом будет торжественный прием, после которого снова пойдут двусторонние встречи: с президентами Конго Дени Сассу-Нгессо и Вьетнама – Лыонгом Кыонгом. Ушаков уточнил, что могут быть и другие встречи. На вопрос журналистов о возможной встрече Путина с председателем госсовета КНДР Ким Чен Ыном Ушаков ответил, что такая вероятность есть и что стороны прорабатывают возможность этой двусторонней встречи. Кроме того, Ушаков уточнил, что не запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Не знаю, специально по встрече не договаривались», – сказал Ушаков.