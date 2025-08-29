В Кремле считают нецелесообразным раскрывать детали переговоров Путина и Трампа
В Кремле считают, что раскрывать какие-либо детали переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли на Аляске 15 августа, нецелесообразно, поскольку в интересах урегулирования сейчас важно вести работу в дискретном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что Кремль сознательно не раскрывает всех деталей беседы российского и американского президентов. Песков назвал эту встречу нужной, своевременной, содержательной и конструктивной. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в ходе саммита глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования.
Переговоры Путина и Трампа состоялись в городе Анкоридж 15 августа. Встреча лидеров в узком составе состоялась в формате «три на три» и продолжалась 2 часа 45 минут. Американский лидер позже отметил, что Вашингтон был бы в опасности, если бы он и Путин не достигли взаимопонимания.
В ходе брифинга 27 августа Песков также отказался раскрывать детали обсуждаемых компромиссов. Он подчеркнул, что переговоры должны вестись в непубличном формате, чтобы достичь результата.