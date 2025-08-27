Кремль отказался раскрывать, на какие компромиссы РФ пошла по Украине

Кремль отказался раскрывать, на какие компромиссы РФ пошла по УкраинеОни обсуждались во время саммита Путина и Трампа на Аляске
В ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа Москва пошла на некоторые уступки по украинскому вопросу. В Кремле полагают, что дальнейшая работа должна вестись не публично. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Считаем, что говорить о каких-то деталях в отрыве от общего контекста и в публичном режиме было бы вряд ли полезно для общего результата дела. Полагаем, что работа должна дальше вестись в непубличном формате. Только так можно достичь результата», – заключил он.
Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что в ходе переговоров лидеры РФ и США обсудили вопросы, связанные с урегулированием украинского конфликта. Песков подчеркнул, что российская сторона высоко оценивает результативность диалога Путина и Трампа на Аляске.
Переговоры Путина и Трампа состоялись в городе Анкоридж 15 августа. Встреча лидеров в узком составе состоялась в формате «три на три» и продолжалась 2 часа 45 минут. Американский лидер позже отметил, что Вашингтон был бы в опасности, если бы он и Путин не достигли взаимопонимания.
На встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове глава РФ заявил, что российско-американские отношения остаются на низком уровне, но с приходом к власти Трампа «замаячил свет в конце тоннеля». Он добавил, что его переговоры с американским лидером на Аляске были содержательными и откровенными, и выразил надежду, что первые шаги станут началом для полномасштабного восстановления отношений.