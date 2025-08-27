Кремль отказался раскрывать, на какие компромиссы РФ пошла по Украине

На встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове глава РФ заявил, что российско-американские отношения остаются на низком уровне, но с приходом к власти Трампа «замаячил свет в конце тоннеля». Он добавил, что его переговоры с американским лидером на Аляске были содержательными и откровенными, и выразил надежду, что первые шаги станут началом для полномасштабного восстановления отношений.