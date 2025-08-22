Путин: с приходом Трампа в отношениях РФ и США появился свет в конце тоннеля
Президент России Владимир Путин заявил, что российско–американские отношения находятся на низком уровне, однако с приходом к власти Дональда Трампа в них «замаячил свет в конце тоннеля». Об этом он сказал в Сарове на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
По словам Путина, его переговоры с Трампом на Аляске были содержательными и откровенными, а контакты продолжаются на уровне министерств и компаний.
«Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, это только начало полномасштабного восстановления наших отношений. Не от нас это зависит, это зависит от наших, прежде всего, западных партнеров, в широком смысле слова, потому что Соединенные Штаты тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений», – пояснил президент.
Глава государства отметил, что лидерские качества Трампа являются хорошим основанием для восстановления отношений и выразил надежду, что темп совместной работы сохранится.
22 августа Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр. Президент осмотрел выставку, посвященную развитию научно-образовательной инфраструктуры в городах особого значения, а также возложил цветы к памятнику Юлию Харитону – первому научному руководителю ядерного центра и одному из авторов советского атомного проекта.