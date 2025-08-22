Путин прибыл с визитом в закрытый город Саров
Президент России Владимир Путин прибыл в город Саров в Нижегородской области, где расположен один из ключевых объектов ядерного оружейного комплекса страны. Об этом сообщает ТАСС.
Российский лидер уже бывал в Сарове до этого. В 2020 г. он в закрытом для прессы режиме ознакомился с разработками Российского федерального ядерного центра, провел встречу с губернатором области и в формате видеоконференции проконтролировал работы по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском.
В 2023 г. Путин поручил подготовить предложения по организации рейсов с аэродрома «Миус» для ученых и паломников, а также выделить в 2024–2026 гг. дополнительные федеральные средства на строительство объектов научно-образовательной инфраструктуры филиала МГУ в Сарове. Кроме того, кабмину и «Росатому» было поручено рассмотреть вопрос о создании не менее семи новых уникальных лабораторий Национального центра физики и математики.