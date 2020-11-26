Путин возобновил поездки по регионам в разгар пандемии

Путин возобновил поездки по регионам в разгар пандемииНаработки в сфере эпидемиологической безопасности позволяют это, объясняют в Кремле
26 ноября президент Владимир Путин побывал в г. Сарове Нижегородской области, где в закрытом для прессы режиме осмотрел разработки Российского федерального ядерного центра, а также встретился с губернатором Нижегородской области и в режиме видеоконференции проконтролировал работы по ликвидации экологического вреда в Усолье-Сибирском.
Это уже третья региональная поездка Путина за последний месяц: 3 ноября он побывал в Санкт-Петербурге, где участвовал в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». 12 ноября Путин ездил в Сочи, где в офлайн-режиме провел традиционные совещания с Минобороны и оборонными предприятиями, а также личные переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Из-за пандемии коронавируса большую часть 2020 г. президент провел в подмосковной резиденции в Ново-Огареве, лишь иногда выезжая в Кремль. Большинство совещаний и встреч президент проводил в дистанционном режиме. Заграничных командировок Путин с начала пандемии не совершал, все международные мероприятия в этом году перешли в режим видеоконференции. Поездки Путина в регионы в течение года были единичными.
В Кремле не скрывали, что корректировка графика Путина была вызвана мерами предосторожности. Теперь же ситуация изменилась, дал понять журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Принимаемые защитные меры и, скажем так, наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам», – ответил представитель
Кремля на просьбу журналистов объяснить активизацию президента. Песков не исключил и «дальнейших поездок Путина по регионам», пообещав сообщить о них своевременно. На просьбу рассказать, какие особые меры безопасности приняты перед поездкой Путина в Нижегородскую область, которая является одним из лидеров в стране по заболеваемости, Песков ответил: «Дело в том, что Саров – это закрытое территориальное образование, а визит осуществляется именно в Саров. Там, конечно, ситуация контролируется более эффективно».
Поездки Путина по стране стали возможны, несмотря на то что президент до сих пор не вакцинирован от коронавируса, следует из комментариев представителя Кремля. 25 ноября Песков в очередной раз заявил журналистам, что глава государства не может участвовать в испытаниях вакцины в качестве добровольца и потому будет принимать решение о вакцинации после того, как испытания вакцины будут завершены.
Соблюдение Путиным мер предосторожности не связано с его собственной тревожностью, он осознает свою значимость для политической системы, объясняет политолог Евгений Минченко. Скорее всего, активизация поездок президента по стране действительно связана с отработкой протоколов безопасности и появлением возможности передвигаться без риска заражения, полагает эксперт. Политической необходимости в поездках Путина по стране нет – его рейтинги растут, отмечает Минченко.