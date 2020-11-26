Путин возобновил поездки по регионам в разгар пандемии

Это уже третья региональная поездка Путина за последний месяц: 3 ноября он побывал в Санкт-Петербурге, где участвовал в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». 12 ноября Путин ездил в Сочи, где в офлайн-режиме провел традиционные совещания с Минобороны и оборонными предприятиями, а также личные переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Из-за пандемии коронавируса большую часть 2020 г. президент провел в подмосковной резиденции в Ново-Огареве, лишь иногда выезжая в Кремль. Большинство совещаний и встреч президент проводил в дистанционном режиме. Заграничных командировок Путин с начала пандемии не совершал, все международные мероприятия в этом году перешли в режим видеоконференции. Поездки Путина в регионы в течение года были единичными.