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Путин возобновил поездки по регионам в разгар пандемии

Наработки в сфере эпидемиологической безопасности позволяют это, объясняют в Кремле
Светлана Бочарова
Владимир Путин в Сарове. На фото с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. /Пресс-служба президента России

26 ноября президент Владимир Путин побывал в г. Сарове Нижегородской области, где в закрытом для прессы режиме осмотрел разработки Российского федерального ядерного центра, а также встретился с губернатором Нижегородской области и в режиме видеоконференции проконтролировал работы по ликвидации экологического вреда в Усолье-Сибирском.

Это уже третья региональная поездка Путина за последний месяц: 3 ноября он побывал в Санкт-Петербурге, где участвовал в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». 12 ноября Путин ездил в Сочи, где в офлайн-режиме провел традиционные совещания с Минобороны и оборонными предприятиями, а также личные переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Из-за пандемии коронавируса большую часть 2020 г. президент провел в подмосковной резиденции в Ново-Огареве, лишь иногда выезжая в Кремль. Большинство совещаний и встреч президент проводил в дистанционном режиме. Заграничных командировок Путин с начала пандемии не совершал, все международные мероприятия в этом году перешли в режим видеоконференции. Поездки Путина в регионы в течение года были единичными.

В Кремле не скрывали, что корректировка графика Путина была вызвана мерами предосторожности. Теперь же ситуация изменилась, дал понять журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Принимаемые защитные меры и, скажем так, наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам», – ответил представитель

Кремля на просьбу журналистов объяснить активизацию президента. Песков не исключил и «дальнейших поездок Путина по регионам», пообещав сообщить о них своевременно. На просьбу рассказать, какие особые меры безопасности приняты перед поездкой Путина в Нижегородскую область, которая является одним из лидеров в стране по заболеваемости, Песков ответил: «Дело в том, что Саров – это закрытое территориальное образование, а визит осуществляется именно в Саров. Там, конечно, ситуация контролируется более эффективно».

Поездки Путина по стране стали возможны, несмотря на то что президент до сих пор не вакцинирован от коронавируса, следует из комментариев представителя Кремля. 25 ноября Песков в очередной раз заявил журналистам, что глава государства не может участвовать в испытаниях вакцины в качестве добровольца и потому будет принимать решение о вакцинации после того, как испытания вакцины будут завершены.

Соблюдение Путиным мер предосторожности не связано с его собственной тревожностью, он осознает свою значимость для политической системы, объясняет политолог Евгений Минченко. Скорее всего, активизация поездок президента по стране действительно связана с отработкой протоколов безопасности и появлением возможности передвигаться без риска заражения, полагает эксперт. Политической необходимости в поездках Путина по стране нет – его рейтинги растут, отмечает Минченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных