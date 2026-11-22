В 2025 г. Путин принял участие в юбилейной, X Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2025 – «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая прошла в Москве с 19 по 21 ноября. Президенту показали первого отечественного антропоморфного робота, линейку интеллектуальных помощников на базе большой языковой модели «ГигаЧат», модель генеративного ИИ – Алису AI от компании «Яндекс».