Путин на предстоящей неделе посетит ИИ-форум
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в форуме, посвященном искусственному интеллекту. Об этом сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин. Ежегодная международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» состоится 26–28 ноября.
Глава государства также проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. В планах значится и заседание комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, где будут обсуждаться стратегии развития ТЭКа.
В 2025 г. Путин принял участие в юбилейной, X Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2025 – «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая прошла в Москве с 19 по 21 ноября. Президенту показали первого отечественного антропоморфного робота, линейку интеллектуальных помощников на базе большой языковой модели «ГигаЧат», модель генеративного ИИ – Алису AI от компании «Яндекс».