После школы Иванов поступил на филологический факультет Воронежского государственного университета, одновременно писал репортажи и брал интервью для городских газет. В 1960 г. окончил вуз и стал редактором в воронежском Центральном бюро технической информации. Вместе с Воищевым он писал книги для детей, считая, что в детской литературе больше свободы, чем во взрослой. Их первая рукопись – повесть «Неудачники, или Как сломали забор» – была опубликована в 1962 г. в издательстве «Советская Россия». Затем вышли повести «Пираты неизвестного моря» (1964), сборник «Потрясающие открытия Лёшки Скворешникова» (1965), рассказ «Мы и Наташка» (1966) в журнале «Смена», а также сборник «Крах Мишки Мухоркина» (1968). В 1966 г. Иванов и Воищев стали членами Союза писателей СССР. Первые сказки о хомяке Хоме и его друге Суслике вышли в 1975 г. Иванов – автор около трехсот сказок. Иванов написал сценарии для мультфильмов «Веселая карусель», «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона» и «Раз – горох, два – горох». Также он работал над сценариями игровых фильмов «Семь стариков и одна девушка», «Свистать всех наверх!», «Три дня в Москве» и «Поговорим, брат...». В 2023 г. был награжден медалью премии «Литературный олимп».