«А других туда, по мнению [премьер-министра Италии Джорджи] Мелони, включать можно, в том числе детей? Нельзя только итальянцев? Интересная логика, учитывая, сколько денег вбухал Рим на поддержку террористов на Банковой», – посетовала представитель МИД РФ в Telegram.