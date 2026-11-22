Захарова: сайта «Миротворец» не должно существовать
Украинский экстремистский сайт «Миротворец», куда включают предполагаемых противников Украины, не должен существовать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова обратила внимание на требования итальянской стороны к Киеву разъяснить включение итальянцев в «Миротворец». Это требование было направлено после того, как в украинскую базу попал вице-премьер Маттео Сальвини.
«А других туда, по мнению [премьер-министра Италии Джорджи] Мелони, включать можно, в том числе детей? Нельзя только итальянцев? Интересная логика, учитывая, сколько денег вбухал Рим на поддержку террористов на Банковой», – посетовала представитель МИД РФ в Telegram.
Захарова считает, что в Италии «будут знать, кого финансируют – тех, кто их же потом будет убивать»: «Нам-то казалось, что подобные экстремистские сайты вообще не должны существовать».
18 ноября МИД Италии опубликовал заявление главы ведомства Антонио Таяни, в котором он обратился к Киеву с требованием разъяснить включения депутатов Европарламента от итальянской партии «Движения пять звезд» в реестр «Миротворца».
Таяни заявил, что свобода выражения мнений и уважение политического плюрализма являются основополагающими принципами демократии и должны защищаться. Вместе с тем, Италия продолжит оказывать поддержку Украине, подчеркивая «важность обеспечения полного уважения демократических свобод и прерогатив избранных представителей в европейских институтах».