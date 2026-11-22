18 ноября «РИА Новости» писало, что мошенники рассылают в Telegram поддельные сообщения от имени службы поддержки. Как правило, такие сообщения не отображаются на других устройствах и не позволяют сделать скриншот. Эти особенности указывают на использование секретного чата. Для подтверждения личности предлагается перейти по ссылке, которая внешне начинается с официального адреса Telegram. На поддельной странице просят ввести номер телефона, а затем код авторизации, поступающий непосредственно в Telegram. Передача этих данных позволяет преступникам завладеть аккаунтом.