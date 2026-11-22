МВД назвало три вида мошеннических программ
Мошенники используют три основных типа вредоносного программного обеспечения (ВПО) для получения доступа к технике и данным пользователей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
Один из наиболее универсальных видов ВПО среди мошенников – CraxsRAT и схожие с ним «цифровые шпионы». Такие вредоносные приложения позволяют удаленно управлять взломанным устройством, читать смс и переписки в мессенджерах, просматривать журнал вызовов, а также получать личные данные. Также они могут перехватывать коды подтверждения банковских операций.
Часто CraxsRAT и подобные ему ВПО маскируют под приложения банков, «Госуслуг», операторов связи и антивирусы.
Вторым типом мошеннических ПО является NFCGate. Его используют для эксплуатации технологии бесконтактной связи NFC, встроенной в большинство смартфонов, в том числе для клонирования банковских карт или перенаправления платежей.
Третий тип – Mamont. Вирусная программа ориентирована на хищение доступа к банковским приложениям и аккаунтам крупных маркетплейсов. В частности, она способна перехватывать смс и push-уведомления, в том числе с кодами подтверждения операций. С использованием Mamont мошенники могут похитить деньги со счета или совершить покупки за счет пользователя.
18 ноября «РИА Новости» писало, что мошенники рассылают в Telegram поддельные сообщения от имени службы поддержки. Как правило, такие сообщения не отображаются на других устройствах и не позволяют сделать скриншот. Эти особенности указывают на использование секретного чата. Для подтверждения личности предлагается перейти по ссылке, которая внешне начинается с официального адреса Telegram. На поддельной странице просят ввести номер телефона, а затем код авторизации, поступающий непосредственно в Telegram. Передача этих данных позволяет преступникам завладеть аккаунтом.