Петтерсон, в свою очередь, заявил, что условия «не идеальные, но не пыточные», и отметил, что для схода экипажа на берег необходимо одобрение шерифа Сингапура, поскольку судно арестовано. Представитель NRP Maritime Asset Management, контролирующей судно, не согласился с оценкой общего опыта экипажа. Он признал перебои с интернетом и кондиционерами, а также сообщил, что зарплату за сентябрь и октябрь членам экипажа уже выплатили.