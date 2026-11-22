Экипаж «бесконечного круиза» застрял на лайнере у берегов Сингапура
Более 60 членов экипажа круизного лайнера Odyssey компании Villa Vie остаются на борту судна у берегов Сингапура спустя более трех недель после того, как пассажиры сошли на берег. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на членов экипажа и соучредителя компании.
По данным издания, пассажирам, купившим каюты в рамках «бесконечного круиза» стоимостью от $119 999 до $439 999, 27 октября дали несколько часов на то, чтобы покинуть судно в Камбодже – после того как Villa Vie приостановила работу проекта из-за трудностей с денежным потоком. Компания объясняла их ростом цен на топливо, что привело к ухудшению услуг и изменению маршрутов.
Соучредитель Villa Vie Микаэль Петтерсон подтвердил Business Insider, что на борту Odyssey остаются от 63 до 67 членов экипажа. Судно было арестовано по решению суда. В морском и портовом управлении Сингапура заявили, что члены экипажа чувствуют себя хорошо, а вопросами их благополучия занимаются кредиторы судна.
Два члена экипажа рассказали изданию, что условия на борту тяжелые: в некоторых каютах нет кондиционеров при температуре выше 32 градусов, часто пропадает интернет, приостановлены услуги прачечной и закрыт бар для экипажа. По словам членов экипажа, они не знают, когда смогут сойти на берег, и чувствуют, что о них забыли.
Петтерсон, в свою очередь, заявил, что условия «не идеальные, но не пыточные», и отметил, что для схода экипажа на берег необходимо одобрение шерифа Сингапура, поскольку судно арестовано. Представитель NRP Maritime Asset Management, контролирующей судно, не согласился с оценкой общего опыта экипажа. Он признал перебои с интернетом и кондиционерами, а также сообщил, что зарплату за сентябрь и октябрь членам экипажа уже выплатили.
3 ноября сообщалось, что пассажиры Villa Vie Odyssey не смогли договориться о покупке судна после прекращения его работы. Группа в течение двух месяцев вела переговоры о приобретении лайнера. Финансовую поддержку инициативе выразили 169 из 203 пассажиров, находившихся на борту на момент остановки судна. Однако предложенной суммы оказалось недостаточно. Фактически деньги с участников не собирали.
В 2024 г. Villa Vie Residences предложила пассажирам четырехлетнее кругосветное путешествие или покупку каюты для пожизненного проживания. Некоторые участники программы ради переезда на судно продали свои дома.
В конце октября 2026 г. пассажиров высадили в Камбодже, предоставив им восемь часов на сборы. Причиной остановки круиза стал резкий рост расходов на топливо. В пересчете на одну каюту они увеличились примерно с $1800 до $6000–8000 в месяц.