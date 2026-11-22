Пожар произошел 21 ноября. На момент пожара на фабрике находились 59 сотрудников. Первоначально сообщалось о 16 спасенных, трое из которых были госпитализированы, остальные 13 вернулись домой. Число пропавших без вести менялось: сначала сообщалось о 43, затем о 39, теперь ищут 36 человек.