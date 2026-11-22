После пожара на кондитерской фабрике в Индонезии нашли тела трех погибших
Объединенная поисково-спасательная группа обнаружила тела трех погибших на месте пожара на кондитерской фабрике в Чиканде, округ Серанг (провинция Бантен, Индонезия). Еще 36 человек продолжают искать, сообщил портал Detik со ссылкой на заместителя начальника оперативного управления и готовности поисково-спасательного офиса Бантена Ризки Двианто.
На месте происшествия дежурят машины скорой помощи. Ранее спасатели вошли на территорию сгоревшей фабрики и прочесывали участки здания, где, по их предположениям, могли находиться пострадавшие. «Сотрудники поисково-спасательного офиса Бантена проводили зачистку отдельных частей здания по зонам, где предполагалось наличие жертв», – сказал Двианто.
Пожар произошел 21 ноября. На момент пожара на фабрике находились 59 сотрудников. Первоначально сообщалось о 16 спасенных, трое из которых были госпитализированы, остальные 13 вернулись домой. Число пропавших без вести менялось: сначала сообщалось о 43, затем о 39, теперь ищут 36 человек.
Причины возгорания устанавливаются. По словам очевидцев, перед появлением густого дыма на предприятии несколько раз отключалось электричество. Часть крыши здания обрушилась, пожар в центральной части и на втором этаже удалось локализовать только к утру следующего дня.
Промышленная зона Чиканде расположена примерно в 50 км к западу от Джакарты.