Дмитриев: Путин и Трамп отстаивают традиционные ценности
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отстаивают традиционные цивилизационные ценности – веру, семью, суверенитет, крепкие границы, закон и порядок. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Цивилизационным ценностям спецпредставитель противопоставил открытые границы, мягкую политику в отношении преступности и «разрушительную антирелигиозную woke-идеологию». Отстаивание ценностей Дмитриев назвал «битвой света против тьмы».
Так глава РФПИ прокомментировал свой же пост, где приводится заявление Путина о том, что у него с Трампом общие подходы к цивилизационным ценностям.
Дмитриев также заявлял, что отношения лидеров США и РФ важны для глобальной безопасности. 20 ноября Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что у него фантастические отношения с Путиным. Американский лидер отметил, что в ходе переговоров с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС между сторонами возникла «невероятная энергетика», а само общение было «фантастическим».