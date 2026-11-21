Дмитриев также заявлял, что отношения лидеров США и РФ важны для глобальной безопасности. 20 ноября Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что у него фантастические отношения с Путиным. Американский лидер отметил, что в ходе переговоров с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС между сторонами возникла «невероятная энергетика», а само общение было «фантастическим».