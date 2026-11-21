Reuters: Дания призвала ЕС приостановить выдачу туристических виз россиянам
Дания предложила ввести дополнительные ограничения на доступ россиян в Шенгенскую зону, объединяющую 29 стран. Соответствующая нота была направлена правительствам ЕС – ее подлинность подтвердили два дипломата, пишет Reuters. В частности, речь идет о приостановке выдачи туристических виз гражданам России и прекращении признания российских небиометрических паспортов на всей территории зоны.
В ноте также содержится призыв к государствам-членам шире использовать ограниченные визы, не позволяющие путешествовать по остальной части Шенгенской зоны, и установить более жесткие ограничения на въезд для действующих и бывших российских военнослужащих. Дания представит свои предложения на встрече послов ЕС в Брюсселе 23 ноября.
Призыв ужесточить правила въезда для россиян прозвучал на фоне дела о сорванном покушении на территории Дании, которое Копенгаген связывает с Москвой. Российское посольство в Копенгагене заявило, что обвинения Дании не подкреплены доказательствами.
20 ноября Дания объявила российского военного атташе персоной нон грата и потребовала покинуть страну в течение семи дней. 30 сентября в МИД России вызвали посла Дании Рольфа Холмбое. Российская сторона заявила решительный протест из-за провокационных действий вертолета ВВС Дании в отношении корвета Балтийского флота.
15 сентября МИД Дании вызвал российского посла. Вооруженные силы страны на официальном сайте заявили, что один из вертолетов ВВС «был обстрелян так называемыми сигнальными ракетами в связи с фотосъемкой российского фрегата в водах у Гедсера».