В ноте также содержится призыв к государствам-членам шире использовать ограниченные визы, не позволяющие путешествовать по остальной части Шенгенской зоны, и установить более жесткие ограничения на въезд для действующих и бывших российских военнослужащих. Дания представит свои предложения на встрече послов ЕС в Брюсселе 23 ноября.