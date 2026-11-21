30 июня 2025 г. совет Международной федерации парусного спорта рассмотрел замечания и предложения российских и белорусских национальных федераций и предложил политику, включающую разрешение российским и белорусским спортсменам, персоналу спортсменов и судьям участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями МОК. Она касалась всех граждан России и Белоруссии, включая лиц моложе 19 лет. На заседании совет World Sailing также проголосовал за утверждение политики нейтралитета спортсменов, персонала атлетов и судей из России и Белоруссии, а также за одобрение рекомендации не предпринимать никаких дальнейших действий в отношении российских и белорусских специалистов (членов совета, комитетов и комиссий).