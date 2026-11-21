Яхтсменов из России допустили до турниров с флагом и гимномК российским спортсменам применят новые антидопинговые требования
Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) на ежегодной конференции допустил российских яхтсменов до международных соревнований с флагом и гимном. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта.
21 ноября World Sailing отменила действующую политику нейтралитета и утвердила новые правила реинтеграции российских спортсменов. Решение вступает в силу немедленно и будет действовать до 1 сентября 2028 г.
Как говорится в сообщении, теперь российские яхтсмены будут выступать на международных турнирах, открыто представляя Россию, – так же, как это делают спортсмены из других государств. Национальным командам вернули возможность выступать в командных соревнованиях: в статусе нейтральных атлетов (AIN) это было исключено.
К российским спортсменам на период возвращения к международным стартам применят дополнительные антидопинговые требования.
Белорусские спортсмены вернулись к полноценному участию в международных соревнованиях еще 9 июня, все санкции в отношении них были сняты. Для них действуют стандартные правила World Sailing и WADA.
После начала событий на Украине в 2022 г. подавляющее большинство спортивных федераций последовали рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и отстранили россиян и белорусов от участия в своих турнирах.
В январе 2024 г. World Sailing разрешила отдельным спортсменам, отвечающим определенным требованиям, участвовать в отборе на Олимпиаду-2024 в Париже.
30 июня 2025 г. совет Международной федерации парусного спорта рассмотрел замечания и предложения российских и белорусских национальных федераций и предложил политику, включающую разрешение российским и белорусским спортсменам, персоналу спортсменов и судьям участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями МОК. Она касалась всех граждан России и Белоруссии, включая лиц моложе 19 лет. На заседании совет World Sailing также проголосовал за утверждение политики нейтралитета спортсменов, персонала атлетов и судей из России и Белоруссии, а также за одобрение рекомендации не предпринимать никаких дальнейших действий в отношении российских и белорусских специалистов (членов совета, комитетов и комиссий).
Президент Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Сергей Джиенбаев тогда назвал это серьезным продвижением на пути к возвращению российских спортсменов на международные соревнования и к возобновлению контактов с международными федерациями.