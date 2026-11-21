Подобные случаи, когда игроки приходят в мир, где можно грабить банки и угонять машины и самолеты, и… занимаются повседневной жизнью, не редкость. В сентябре 2026 г. исследовательница Эмма Брюис из британского университета Лидса опубликовала в журнале The Conversation статью о феномене GTA. В виртуальную реальность люди заходили, чтобы посетить церковную службу, поработать уличным уборщиком, прогуляться со знакомым по берегу океана… А больше всего Брюис поразила политическая жизнь вселенной: игроки создают городские службы, пост губернатора, весь сопутствующий бюрократический аппарат и даже суды. В той самой церкви службу ведет не цифровой священник, а геймер, его отыгрывающий.