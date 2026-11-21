Эпидемия отгулов, контракты с семьей и атаки хакеров: к чему привел релиз GTA VIФанаты ждали продолжения игровой франшизы 13 лет
GTA VI, релиз которой состоялся на этой неделе, окрестили самой долгожданной игрой: геймеры ждали ее 13 лет. За это время вокруг проекта накопилось немало историй – удивительных, невероятных, а порой и печальных. «Ведомости» собрали самые любопытные.
Стриптиз за счет разработчика
Разработчики GTA VI годами проводили вечера в стриптиз-клубах, барах и злачных заведениях Флориды, а компания исправно оплачивала счета за выпивку и развлечения. Делалось это не для удовольствия: сотрудники должны были запоминать разговоры, атмосферу места, внешний вид посетителей – все ради того, чтобы перенести эти детали в игровой мир и сделать его реалистичнее.
Действие разворачивается в вымышленном штате Леонида, списанном с реальной Флориды. Разработчики колесили по штату в компании бывших полицейских, чтобы воссоздать настоящее патрулирование улиц и погони, бывали на пляжах, в районах с сомнительной репутацией, в горах, катались на катерах… Но без искажений реальности не обошлось. Начиная с GTA III, вышедшей в 2001 г., в виртуальном мире можно было пользоваться услугами проституток. А в нынешней версии нельзя. Студия Rockstar отказалась от такой опции, так как сюжет строится на отношениях главных героев.
Грипп GTA
Десятки тысяч людей не пошли на работу 19 ноября ради того, чтобы сыграть в GTA VI. Еще в октябре 2026 г. 18% американских сотрудников заявили в опросе HR-платформы BambooHR, что намерены взять отгул в этот день. В Великобритании BrightHR подсчитала: игра фигурирует как причина отгула примерно в 5% заявлений, что может обойтись экономике в 3,14 млн фунтов. Сколько людей притворились больными, статистика умалчивает.
Некоторые компании и сами отпускали сотрудников 19 ноября. Например, в американской тюнинг-студии Burger Motorsports столько работников потребовали отгула, что открывать офис стало бессмысленно. Похожая история произошла со швейцарским производителем компьютерной периферии Logitech. В России пензенская компания Benza (производство оборудования для АЗС) разрешила не выходить на работу 19 ноября тем, кто докажет, что у него есть консоль с игрой. А японская студия Pocketpair вообще объявила геймерские каникулы с 19 по 23 ноября.
Подобное случается при релизе многих хитов. Одним из громких примеров стала премьера фильма «Звездные войны: Скрытая угроза» в 1999 г. Но в случае с Grand Theft Auto явление приобрело такой масштаб, что получило собственное название – GTA Flu («грипп GTA»). В отличие от кино, фанаты игры выпадают из реальной жизни не на часы, а на дни. Поэтому премьеры обычно назначают на пятницу – но не в этот раз. Сначала релиз наметили на вторник, 26 мая 2026 г., затем перенесли на четверг, 19 ноября.
Самые наглые фанаты просили отгул ради встречи с родственниками, которых не видели годами, – дядей Джейсоном и тетей Люсией. Именно так зовут главных героев.
Семья подождет
Играть мешает не только работа, но и семья. Пользователь dontfwithme99 хвастался на Reddit контрактом с женой. Согласно документу, с 19 по 29 ноября 2026 г. ему дозволяется играть сколько угодно. Проходить между ним и телевизором запрещено, как и объятия, поцелуи, попытки заговорить и тем более фразы вроде «Не переживай, это всего лишь игра!» и «Можешь помочь буквально на минутку?». В документе нашелся пункт: если жена внесет на покупку игры не менее 40 фунтов, она может отменить один из запретов.
38-летний шотландец Шон Литтл заключил похожий договор с женой и 13-летней дочерью. За право спокойно играть в течение недели он выплатил супруге 50 фунтов, а ребенку – 20 фунтов. Вдобавок он согласился увеличить еженедельный взнос в семейный бюджет и закупил одноразовую посуду, чтобы домочадцы не тратили время на мытье тарелок.
Сколько GTA стоит в чизбургерах
GTA VI оказалась самой дешевой игрой серии Grand Theft Auto с учетом инфляции, утверждает интернет-издание TheGamer. Вышедшая в 2001 г. GTA III продавалась по $50 – на нынешние деньги это $94. Ценники GTA IV (2008) и GTA V (2013) составляли $60, что в пересчете дает $94 и $86. Базовая версия шестой части стоит $80.
В пересчете на чизбургеры McDonald’s картина еще показательнее: в 2001 г. игра «стоила» 70 бургеров, и с каждым релизом «дешевела». На сегодняшние $80 можно купить всего 37.
25 июня 2026 г., когда открылись предзаказы на GTA VI, один из пользователей похвастался, что оформил 500 копий игры на $55 000 (по $99,99 за продвинутую версию плюс налог) с одной-единственной целью – перепродать их перед Рождеством, когда, по его расчетам, возникнет дефицит. Ради спекуляции он якобы снял деньги с пенсионных накоплений. Есть версия, что это розыгрыш, или же неудачливому спекулянту можно только посочувствовать. Ведь он приобрел цифровые копии, которых можно выпустить сколько угодно.
GTA VI продается и в физических коробках. Но внутри них нет диска, только постер и код для активации игры. С ними связана еще одна легенда: по уверениям фанатов (они даже выкладывали видеозаписи), если просветить такую коробку мощным фонарем под определенным углом, можно разглядеть код, сфотографировать его и таким образом украсть игру. Журналисты не смогли воспроизвести этот трюк, и о массовых кражах пока неизвестно.
Сделано руками, а не нейросетями
Генеративный ИИ, по словам гендиректора Take-Two Interactive (владельца Rockstar Games), в создании мира не участвовал. Локации рисовали вручную, а неигровых персонажей «массовки» ставила отдельная команда сценаристов и режиссеров. Пока другие студии заменяли людей на алгоритмы, Rockstar почти удвоила штат: в 2018 г. в студии был 2441 сотрудник, в 2026 г. – 4711 (правда, не все они трудились над GTA).
Работа вышла колоссальная. Игроки отмечают проработку до мельчайших деталей: у отдельных персонажей на пляже виден целлюлит, а если выбросить владельца из машины, оставив в салоне кота, тот может напасть на вас.
Для сотрудников Rockstar Games релиз стал неоднозначным событием. С одной стороны, это праздник. С другой, люди опасаются, что после запуска последуют массовые сокращения. Так что в британском подразделении студии впервые задумались о создании профсоюза. Параллельно с релизом, с 12 по 26 ноября 2026 г., сотрудники участвуют в голосовании о признании профсоюза IWGB Rockstar Game Workers Union. Если удастся набрать нужное количество голосов, это будет крупнейшее объединение игровой индустрии страны.
Мечта напоследок
GTA VI разрабатывалась в атмосфере строжайшей секретности. В октябре 2025 г. Rockstar уволила 34 сотрудника в Великобритании и Канаде, обвинив их в том, что те обсуждали разработку игры с посторонними. Ни журналистам, ни блогерам ее не показывали до последнего момента.
Но одно исключение все же случилось. В январе 2026 г. разработчик Ubisoft Toronto Энтони Армстронг написал пост о родственнике с онкологическим диагнозом, мечтающем сыграть в GTA VI. Врачи давали ему от 6 до 12 месяцев жизни. Rockstar Games связалась с ним, и Армстронг вскоре сообщил о «хороших новостях». Доказательств нет, но, скорее всего, фанату дали исполнить мечту. Похожий шаг студия сделала в 2018 г., позволив тяжелобольному почитателю сыграть в Red Dead Redemption 2 до релиза.
А вот 25-летнему фанату GTA Джерри Форту не так повезло. TikTok-блогер с ником Void Only с 17 лет боролся с интерстициальным заболеванием легких и главной мечтой называл GTA VI. В сентябре 2026 г. он перенес трансплантацию легких, на которую подписчики собрали ему около $100 000. Операция прошла успешно, но начались осложнения. Мужчина скончался 29 октября, всего за несколько недель до релиза GTA VI. Если в ней попадутся ники со словом «void», это память о Форте.
Хроники сливов
Несмотря на все меры предосторожности, без утечек не обошлось. Первый масштабный слив произошел в сентябре 2022 г.: в сеть попали 90 видеороликов геймплея, из которых стало известно, что главными героями будут Люсия и Джейсон. В том же месяце лондонская полиция арестовала 17-летнего участника хакерской группировки Lapsus$ Ариона Куртаджа. В декабре 2023 г. суд отправил его в психиатрическую больницу. Позже он был признан вменяемым и, помимо прочего, обвинен в атаках на Uber и Revolut. 16 ноября 2026 г. Куртадж признал вину. Вынесение приговора назначено на 23 ноября 2026 г.
Следующая утечка произошла прямо в офисе студии Rockstar Games. 1 января 2025 г. пользователь Reddit под ником JustLovett0 опубликовал фотографию с геймплеем и два видеоролика, около двух секунд каждый, на которых были видны рабочие места сотрудников. Сама съемка относилась еще к 2021 г., и ничего нового фанаты из нее не узнали.
Куда грандиознее оказалась утечка этого 2026 г. С 18 августа некто под ником CyberLeek выкладывал целыми кусками геймплей – с важными сюжетными спойлерами, включая флешбэки Люсии. Чтобы у публики не возникло подозрений, что он пересказывает чужие старые материалы, в одном из роликов хакер выбил пулями слово Leek. Иными словами, он не просто получил доступ к записям студии, а сам играл. К тому же по радио в игре звучал трек певицы Тейт Макрей Sports car, вышедший лишь в 2025 г.
Свои действия хакер прикрывал высокой моралью. Угрожая и дальше публиковать спойлеры, он требовал от Rockstar Games убрать платные дополнительные опции, вернуть продажи на физических носителях и офлайн-режим одиночной игры, а также отказаться от предзаказов в цифровом формате. Параллельно CyberLeek запустил на Solana токен $CYBERLEEK и всячески его продвигал: на роликах мелькало название монеты, с ее помощью можно было «проголосовать», какой слив будет следующим, а в сети появлялись призывы вроде «чем дороже токен, тем больше выложу видео».
Капитализация токена взлетала до $23 млн. 27 августа 2026 г., в день, когда на Netflix вышел официальный видеобзор GTA VI, CyberLeek начал массовую распродажу принадлежавших ему мемкоинов. За несколько дней курс рухнул на 90%. По оценкам канала Skamshot, инвесторы потеряли около $3 млн. Сам же хакер или хакеры заработали на комиссиях и продажах всего… $245 856 (с учетом расходов на запуск токена). Последние новости обнадеживают: участник форума GTAForums отследил привязанные к CyberLeek криптокошельки и нашел верифицированный аккаунт на бирже KuCoin. Есть шанс, что анонима вычислят и арестуют.
Граждане матрицы
GTA VI получилась на редкость реалистичной. Героям нужно мыться и стричься, а если не заниматься физкультурой и не следить за рационом, они толстеют. Одни ругают игру за такой реализм, другие – в восторге. Стример xQc, например, вместо миссий целый час занимался ремонтом виртуального дома.
Подобные случаи, когда игроки приходят в мир, где можно грабить банки и угонять машины и самолеты, и… занимаются повседневной жизнью, не редкость. В сентябре 2026 г. исследовательница Эмма Брюис из британского университета Лидса опубликовала в журнале The Conversation статью о феномене GTA. В виртуальную реальность люди заходили, чтобы посетить церковную службу, поработать уличным уборщиком, прогуляться со знакомым по берегу океана… А больше всего Брюис поразила политическая жизнь вселенной: игроки создают городские службы, пост губернатора, весь сопутствующий бюрократический аппарат и даже суды. В той самой церкви службу ведет не цифровой священник, а геймер, его отыгрывающий.
Брюис полгода изучала виртуальный мир, устроилась там на работу репортером и даже вышла замуж за лидера банды. В том числе она успела проголосовать на выборах в мэрию – с полноценной кампанией, политической рекламой и дебатами кандидатов. При этом участники признавались Брюис, что в реальной жизни не ходят на выборы, поскольку не доверяют политикам и не верят, что могут на что-то повлиять. Зато в матрице стали активными гражданами.