Трамп: у меня фантастические отношения с Путиным
Президент США Дональд Трамп назвал свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным фантастическими. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.
«Я считаю, что у меня фантастические отношения с Путиным. Это очень хорошо. У меня фантастические отношения с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]. Это хорошо, и благодаря этому наша страна в безопасности», – сказал он.
Трамп добавил, что Россия обладает значительным ядерным арсеналом. Он отметил, что в ходе переговоров с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС между сторонами возникла «невероятная энергетика», а само общение было «фантастическим».
19 ноября в начале переговоров в китайском Шэньчжэне Трамп назвал Путина другом. Американский лидер перед началом разговора спросил «Кто это?», а после протянул Путину руку и добавил: «Он – мой друг».
В начале встречи в Шэньчжэне глава США также заявил, что у него отличные отношения с Путиным. Он добавил, что они знакомы уже многие годы и с нетерпением ожидают встречи. «Я думаю, что много прекрасного может выйти из этого», – заключил Трамп.