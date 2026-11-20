Тема ревизии избирательных списков остается горячей, дискуссии вокруг нее не утихают еще с 2005 г. и очередная фаза проверок в октябре 2026 г. снова привлекла внимание общественности, говорит младший научный сотрудник группы Южной Азии и Индийского океана ИМЭМО РАН Евгения Зеегофер. По словам эксперта, были ужесточены требования к документам избирателей, которые подтверждают гражданство, и не все ранее выданные удостоверения подходят для этого подтверждения. Критики ревизии отмечают, что как раз необходимые новые документы отсутствуют у уязвимых слоев населения, в том числе мусульман, мигрантов и малоимущих, которые не склонны голосовать за правящую БДП. Процент исключенных избирателей достаточно велик, продолжает Зеегофер, а ряд действий БДП, что проводит очевидно проиндуистскую политику, могли быть восприняты как антимусульманские. Так или иначе, резюмирует эксперт, вопрос ревизии списков останется в поле общественной дискуссии.