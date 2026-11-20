Почему в Индии исключают мусульман из избирательных списковЭто связано с ужесточением требований к документам избирателей
В Индии в результате ревизии списков избирателей происходит дискриминация по религиозному признаку, считают в комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) – государственном американском органе, который следит за свободой вероисповедания по всему миру и выносит политические рекомендации. «Правительство Индии преследует граждан-мусульман, вычеркивая их из списков избирателей, называя «иностранцами», а теперь незаконно депортирует», – заявил председатель USCIRF Асиф Махмуд. Всего из списков избирателей было удалено около 130 млн человек – для сравнения: население России составляет, по данным Росстата на 2026 г., почти 150 млн человек. Индийская ЦИК при этом заявляет, что удаляет только дублирующиеся данные, а также умерших избирателей и лишенных права голоса и что любой, кого исключили по ошибке, может подать апелляцию.
Более всего, по мнению USCIRF, от действий индийских властей пострадали мусульмане – главное религиозное меньшинство в стране. По оценкам различных исследовательских организаций и демографическим прогнозам, они составляют от 200 млн до 220 млн человек, то есть от 14,5 до 15,6% населения. Последние официальные данные индийского правительства о мусульманском населении датируются 2011 г., тогда их насчитали 172,2 млн человек – 14,23% от всего населения страны. Таким образом, Индия является третьей страной мира по количеству проживающих в ней мусульман после Индонезии и Пакистана и государством с наибольшим мусульманским населением среди немусульманских стран.
По мнению представителя USCIRF Джина Миллса, действия Нью-Дели в отношении индийских мусульман являются «шокирующей эскалацией тактики, направленной против религиозных меньшинств». Миллс призвал госдепартамент США отнести Индию к странам, «вызывающим особую озабоченность». В ответ в Нью-Дели заявили, что отчет USCIRF предвзят и что американский орган занимается вмешательством во внутренние индийские дела.
В октябре в Индии проходили масштабные протесты молодежи и оппозиции против ревизии избирательных списков, в ходе которых было задержано более 5000 человек. Протестующие требовали отставки главного избирательного комиссара Индии (аналог председателя Центризбиркома) Гьянеша Кумара, а также вернуть старые списки избирателей, существовавшие до ревизии. Примечательно, что тогда ведущей силой протестов были не мусульмане, а светская оппозиционная партия Индийский национальный конгресс (ИНК) и сатирическое молодежное движение «Партия тараканов». Правительство премьера Нарендры Моди и правящей правой партии «Бхаратия джаната парти» (БДП, Индийская народная партия), опирающейся на индуистский электорат, тогда на уступки не пошло и назвало протестующих «анархическими элементами».
Тема ревизии избирательных списков остается горячей, дискуссии вокруг нее не утихают еще с 2005 г. и очередная фаза проверок в октябре 2026 г. снова привлекла внимание общественности, говорит младший научный сотрудник группы Южной Азии и Индийского океана ИМЭМО РАН Евгения Зеегофер. По словам эксперта, были ужесточены требования к документам избирателей, которые подтверждают гражданство, и не все ранее выданные удостоверения подходят для этого подтверждения. Критики ревизии отмечают, что как раз необходимые новые документы отсутствуют у уязвимых слоев населения, в том числе мусульман, мигрантов и малоимущих, которые не склонны голосовать за правящую БДП. Процент исключенных избирателей достаточно велик, продолжает Зеегофер, а ряд действий БДП, что проводит очевидно проиндуистскую политику, могли быть восприняты как антимусульманские. Так или иначе, резюмирует эксперт, вопрос ревизии списков останется в поле общественной дискуссии.