Reuters: Эпштейн заманивал россиянок через модельные агентства
Американский финансист Джеффри Эпштейн привлекал молодых россиянок через модельные агентства и обещания помочь с карьерой, а затем совершал над ними сексуальное насилие. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на показания пострадавших, документы министерства юстиции США и собственное расследование.
По данным агентства, в сеть сексуальной эксплуатации Эпштейна попали как минимум 17 женщин из стран бывшего СССР. Три из них впоследствии добивались привлечения финансиста к ответственности за насилие и эксплуатацию.
Одним из каналов привлечения девушек стало модельное агентство MC2 Models Management, основанное французским модельным агентом Жаном-Люком Брюнелем. Агентство активно набирало моделей в России и помогало им оформлять документы для поездок в США. Эпштейн, в свою очередь, предоставлял женщинам жилье.
Reuters также выяснило, что Эпштейн пытался наладить отношения с российскими бизнесменами и чиновниками.
В январе минюст США обнародовал новые материалы по делу Эпштейна. Имена предполагаемых жертв не разглашались, так как они подали соответствующие заявления в министерство юстиции. На тот момент было опубликовано около 100 000 документов по делу. Ведомство планировало обнародовать еще «сотни тысяч страниц», связанных с делом Эпштейна.