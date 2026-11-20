Великобритания исключила российский газовоз Soars из санкционного списка
Великобритания исключила из списка антироссийских санкций судно для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) Soars. Об этом сообщил МИД Великобритании. Причины этого решения не приводятся.
Согласно документу, судно больше не подпадает под ранее введенные ограничения в отношении судоходства.
Великобритания включила судно в санкционный список 24 февраля 2026 г.
В обосновании первоначального введения ограничений британские власти указывали, что судно могло использоваться для перевозки товаров из России в третьи страны, что, по их оценке, могло способствовать «дестабилизации Украины».
В октябре российскую компанию, поставляющую редкоземельные материалы эстонской NPM Silmet, исключили из санкционного пакета ЕС по просьбе Эстонии.