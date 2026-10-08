ERR: Эстония добилась исключения российской компании из санкций ЕС
Российскую компанию, поставляющую редкоземельные материалы эстонской NPM Silmet, исключили из нового санкционного пакета ЕС по просьбе Эстонии. Об этом сообщил ERR.
Пресс-секретарь представительства Эстонии в Брюсселе Керстин Лепик подтвердила, что Эстония попросила исключить из списка одну российскую компанию и связанного с ней человека. Их названия не уточняются.
По словам Лепик, компания поставляет NPM Silmet материалы, имеющие стратегическое значение для Европы. Они используются, в частности, производителями электромобилей и ветряных турбин, а также компаниями электронной, автомобильной и авиационной отраслей.
NPM Silmet ищет альтернативные источники поставок из России. Эстония намерена пересмотреть вопрос о включении российской компании и связанного с ней человека в санкционный список в следующем году.
7 октября послы стран Евросоюза (ЕС) одобрили 22-й пакет санкций против России. В скором времени он также должен быть одобрен Советом ЕС и вступить в силу. В списке оказалось более 1500 предприятий и физических лиц, в основном связанных с оборонной отраслью России, а также с производством товаров двойного назначения. Перечисленным лицам запретят въезд в ЕС, а все их активы на территории блока будут заморожены.