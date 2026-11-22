The Guardian предупредила о риске «паралича» ЕС после серии выборов
Итоги предстоящих выборов в крупнейших странах Евросоюза (ЕС) могут подорвать устойчивость объединения и привести к параличу принятия ключевых решений. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на оценки политологов и аналитиков.
С конца ноября 2026 г. до конца 2027 г. выборы пройдут в четырех из пяти крупных стран ЕС – Испании, Франции, Польше и Италии. По оценке издания, усиление националистических и евроскептических партий может существенно изменить расстановку политических сил в Европе.
Первой на выборы 29 ноября отправится Испания, где правящая социалистическая коалиция премьер-министра Педро Санчеса рискует уступить консервативной Народной партии и крайне правой Vox. Весной президентские и парламентские выборы состоятся во Франции, где одним из главных претендентов на пост главы государства является лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен. В Польше националистические партии могут потеснить коалицию Дональда Туска, а в Италии премьер Джорджа Мелони рассчитывает сохранить власть.
Как отмечает The Guardian, приход евроскептиков к власти в нескольких крупных государствах способен сформировать в Европейском совете влиятельное меньшинство, которое сможет блокировать важнейшие инициативы. Под угрозой могут оказаться согласование бюджета ЕС, дальнейшее расширение объединения, финансовая и военная помощь Украине, а также углубление сотрудничества в сфере обороны, энергетики и экономики.
Особое значение аналитики придают выборам во Франции. Программа Ле Пен предусматривает сокращение французских взносов в бюджет ЕС на 11 млрд евро, закрепление приоритета национального законодательства над европейским и пересмотр ряда правил единого рынка. По мнению экспертов, французский президент, придерживающийся подобных взглядов, обладал бы значительно большими возможностями влиять на политику ЕС, чем нынешние лидеры евроскептического лагеря.
Политолог Натали Точчи предупредила, что предстоящая серия выборов может «кардинально изменить облик Европы» и привести к ослаблению европейского проекта изнутри.