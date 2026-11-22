Первой на выборы 29 ноября отправится Испания, где правящая социалистическая коалиция премьер-министра Педро Санчеса рискует уступить консервативной Народной партии и крайне правой Vox. Весной президентские и парламентские выборы состоятся во Франции, где одним из главных претендентов на пост главы государства является лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен. В Польше националистические партии могут потеснить коалицию Дональда Туска, а в Италии премьер Джорджа Мелони рассчитывает сохранить власть.