Tesla добавила визуализацию поездки от третьего лица в стиле GTA
Американский производитель электрокаров Tesla представил обновление программы Full Self-Driving («полный автопилот», FSD) v15, которая представляет реалистичную визуализацию поездки от третьего лица. Об этом объявили в Tesla.
«[FSD v15] улучшит распознавание знаков, животных, выбоин и луж, плюс более естественное управление скоростью в школьных зонах и в непогоду», – говорится в сообщении.
Кроме того, FSD v15 будет замедлять Tesla перед камерами скорости, а режим Bike Rack Mode позволяет включать FSD с установленным велобагажником.
Основатель Tesla Илон Маск, комментируя выход обновления, назвал это «GTA в реальной жизни».
В ноябре стало известно о скором прекращении производства Tesla Cybertruck. Это произошло на фоне высокой стоимости пикапа, а также проблем из-за норм безопасности – угловатый кузов, изготовленный из жестких листов «нержавейки», во многих странах не проходит тесты по безопасности пешеходов.