В ноябре стало известно о скором прекращении производства Tesla Cybertruck. Это произошло на фоне высокой стоимости пикапа, а также проблем из-за норм безопасности – угловатый кузов, изготовленный из жестких листов «нержавейки», во многих странах не проходит тесты по безопасности пешеходов.