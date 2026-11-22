Жители английской деревни проголосовали за выход из Великобритании
Жители английской деревни Барнэм проголосовали за выход из Великобритании из-за планов по размещению мигрантов. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Согласно результатам референдума, 257 жителей деревни поддержали независимость, 16 выступили против. Еще один бюллетень был признан недействительным.
Голосование организовали в знак протеста против планов властей разместить просителей убежища на территории бывшей базы Королевских военно-воздушных сил Великобритании MoD Barnham.
Референдум носил исключительно символический характер и не имеет юридической силы, отмечает телеканал.
Сразу после объявления результатов местный совет представил новый флаг деревни. На нем изображена птица авдотка на фоне цвета «саффолкский синий».
Sky News отмечает, что ранее в этом году аналогичное символическое голосование прошло в английском Пиддингтоне. После того как местные жители поддержали выход из состава Великобритании, приходской совет также представил новый флаг.
14 сентября лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали в Кардиффе декларацию, в которой попросили правительство Великобритании дать им право провести референдум о независимости. В документе закреплено, что каждый из жителей регионов имеет право определять свое будущее демократическими методами, а сотрудничество между партиями регионов будет укрепляться. Совместная работа позволит регионам укрепить экономику, справедливо распределить богатство, а также расширить их энергетические ресурсы.