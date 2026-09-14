В канцелярии премьера Британии отвергли возможность новых референдумов

14 сентября лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали в Кардиффе декларацию, в которой попросили правительство Великобритании дать им право провести референдум о независимости. В документе закреплено, что каждый из жителей регионов имеет право определять свое будущее демократическими методами, а сотрудничество между партиями регионов будет укрепляться. Совместная работа позволит регионам укрепить экономику, справедливо распределить богатство, а также расширить их энергетические ресурсы.