В канцелярии премьера Британии отвергли возможность новых референдумов
В канцелярии премьер-министра Великобритании Энди Бернэма отвергли возможность проведения новых референдумов о выходе субъектов из состава страны. Об этом сообщил представитель главы британского правительства, передает Sky News.
«Премьер-министр намерен добиваться перемен во всех четырех частях Соединенного Королевства и твердо верит в единство страны», – заявил представитель Бернэма. По его словам, Великобритания находится «в наилучшем положении», когда ее жители объединяются вокруг общих ценностей и решения проблем, «а не разобщения».
Он добавил, что Бернэм намерен сосредоточиться на снижении финансовой нагрузки на домохозяйства и обеспечении большей экономической безопасности, «а не заниматься конституционными спорами или проведением новых референдумов».
14 сентября лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали в Кардиффе декларацию, в которой попросили правительство Великобритании дать им право провести референдум о независимости. В документе закреплено, что каждый из жителей регионов имеет право определять свое будущее демократическими методами, а сотрудничество между партиями регионов будет укрепляться. Совместная работа позволит регионам укрепить экономику, справедливо распределить богатство, а также расширить их энергетические ресурсы.