Роспотребнадзор рекомендовал школам перейти на пятидневную учебную неделю при достаточной проектной вместимости. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы ведомства. В материалах отмечается, что пятидневка оставляет ученикам больше времени на отдых. Это стоит учитывать при выборе недельного графика. В ряде учебных заведений при этом остается шестидневка с уроками в субботу, и вводить ее школы могут по собственному решению.