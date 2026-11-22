Роспотребнадзор рекомендовал школам пятидневную учебную неделю
Роспотребнадзор рекомендовал школам перейти на пятидневную учебную неделю при достаточной проектной вместимости. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы ведомства. В материалах отмечается, что пятидневка оставляет ученикам больше времени на отдых. Это стоит учитывать при выборе недельного графика. В ряде учебных заведений при этом остается шестидневка с уроками в субботу, и вводить ее школы могут по собственному решению.
В Роспотребнадзоре рекомендовали предусмотреть не менее трех каникулярных периодов продолжительностью как минимум семь дней каждый для профилактики переутомления. Там привели пример графика, при котором 5–6 недель учебы чередуются с неделей каникул.
Российским школам рекомендовали уйти на зимние каникулы с 31 декабря по 10 января. Как пояснили в Минпросвещения, школа может взять за основу график ведомства или составить свой с учетом региональных и этнокультурных традиций, а также плановых мероприятий.
13 августа Минпросвящения установило, что вторая смена в российских школах возможна только для обучения школьников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Уроки при этом должны заканчиваться не позже 19:00.
14 августа Роспотребнадзор рекомендовал школам увеличить большую перемену до 30 минут. Ведомство указывает, что между уроками продолжительность перемены должна быть не менее 10 минут. Вместо одной большой перемены после 2-3 уроков допускается сделать две перемены по 20 минут.