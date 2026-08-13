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Минпросвещения объяснило правила обучения во вторую смену

Ведомости

Вторая смена в российских школах возможна только для обучения школьников из шести классов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения.

Речь идет о вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классах. Уроки при этом должны заканчиваться не позже 19:00. Проведение нулевых уроков не предусмотрено. Кроме того, запрещается организация обучения в три смены.

8 августа «РИА Новости» со ссылкой на Минпросвещения писало, что в 2026/2027 учебном году у школьников, занимающихся по четвертной системе, осенние каникулы продлятся дольше, чем зимние, – с 26 октября по 3 ноября. С учетом всех выходных и праздничного дня 4 ноября (День народного единства) дети будут отдыхать 12 дней. При шестидневной учебной неделе продолжительность осенних каникул сократится до 11 дней. Зимой дети отдыхают с 31 декабря по 10 января – 11 дней.

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