Минпросвещения объяснило правила обучения во вторую смену

8 августа «РИА Новости» со ссылкой на Минпросвещения писало, что в 2026/2027 учебном году у школьников, занимающихся по четвертной системе, осенние каникулы продлятся дольше, чем зимние, – с 26 октября по 3 ноября. С учетом всех выходных и праздничного дня 4 ноября (День народного единства) дети будут отдыхать 12 дней. При шестидневной учебной неделе продолжительность осенних каникул сократится до 11 дней. Зимой дети отдыхают с 31 декабря по 10 января – 11 дней.