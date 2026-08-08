Осенние каникулы у школьников будут длиться дольше зимних
У школьников, занимающихся по четвертной системе, осенние каникулы продлятся дольше, чем зимние, в 2026/2027 учебном году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпросвещения.
Согласно календарю, осенние каникулы для учащихся по четвертям продлятся с 26 октября по 3 ноября. С учетом всех выходных и праздничного дня 4 ноября (День народного единства) дети будут отдыхать 12 дней. При шестидневной учебной неделе продолжительность осенних каникул сократится до 11 дней.
Зимой дети отдыхают с 31 декабря по 10 января – 11 дней.
С 1 сентября российские школьники приступят к занятиям по обновленным образовательным программам. Обществознание будут изучать только в 9–11-х классах, увеличится количество часов на историю. Вводится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Пятиклассники начнут его изучать с января 2027 г., а 6–7-е классы – с 1 сентября 2027 г. В некоторых школах с 1 сентября введут оценки за поведение по трехуровневой системе: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Во всех школах такую практику могут ввести повсеместно с 1 сентября 2027 г.