В школах с сентября изменится программа обучения

С 1 сентября обществознание будут изучать только в 9–11-х классах, при этом количество часов на историю увеличится. Вводится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Пятиклассники начнут его изучать с января 2027 г., а 6–7-е классы – с 1 сентября 2027 г. Цель предмета – формирование мировоззрения на основе традиционных ценностей. Дети будут изучать жизненные пути государственных, общественных и культурных деятелей, а также героев спецоперации.