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В школах с сентября изменится программа обучения

Ведомости

С 1 сентября российские школьники начнут учиться по обновленной программе. Изменения направлены на укрепление системы образования, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет «РИА Новости». 

В новом учебном году вводится ряд нововведений, включая новые предметы и систему оценки поведения.

С 1 сентября обществознание будут изучать только в 9–11-х классах, при этом количество часов на историю увеличится. Вводится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Пятиклассники начнут его изучать с января 2027 г., а 6–7-е классы – с 1 сентября 2027 г. Цель предмета – формирование мировоззрения на основе традиционных ценностей. Дети будут изучать жизненные пути государственных, общественных и культурных деятелей, а также героев спецоперации.

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Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на два курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Обучение построят на практических навыках. 

В отдельных школах с 1 сентября начнут оценивать поведение учеников 2–8-х классов по трехуровневой системе: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Во всех школах этот подход могут ввести с 1 сентября 2027 г.

С 2026/27 учебного года в курсе «Россия – мои горизонты» появится региональный компонент. Школьникам будут рассказывать об экономике, ведущих предприятиях и профессиях их региона. Нововведение охватит более 8,5 млн учеников 6–11-х классов. 

1 сентября в школы пойдут 17,5 млн детей, из них 1,5 млн первоклассников.

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